‘Neefje van Sammeke’ staat deze week in de Luchterenstraat Jeroen Desmecht

06 augustus 2019

16u09 0 Gent De beruchte superflitspaal van de Gentse Flikken is nog steeds voor onderhoud in Zwitserland. In zijn afwezigheid houdt zijn ‘neefje’ ondertussen de wacht. Deze week doet hij de Luchterenstraat in Drongen aan.

Het bewuste ‘neefje’ is een superflitspaal die de politie in bruikleen kreeg van de firma waar de Lidar aangekocht werd. De vaste superflitspaal van de Gentse flikken is waarschijnlijk nog tot het einde van de zomervakantie in Zwitserland voor de jaarlijkse ijking. In de Luchterenstraat geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. Wie daar deze week sneller rijdt, mag zich dus aan een boete verwachten.