“Nee, je mag niet in het park chillen of gaan voetballen met je vrienden.” Opiniestuk van een politieagent uit Gent





Redactie

29 maart 2020

13u33 0 Gent Oh wat zijn wij als Belgen, Vlamingen en Gentenaars toch zo gezegend met onze creativiteit, rebelsheid, relativeringsvermogen en improvisatietalent. Die sterktes komen van pas in crisissen. Wij Belgen zijn betere crisismanagers omdat we beter kunnen improviseren. Maar het keert zich ook tegen ons. Onze rebelsheid zorgt ervoor dat sommige mensen er steeds de kantjes proberen aflopen. Redenen zoeken en vinden waarom zij in hun specifieke situatie dit of dat wel zouden mogen.

Het zijn vreemde tijden. Mensen worden beperkt in hun vrijheden om de verspreiding van een onzichtbare en onbekende vijand tegen te gaan. We mogen niet afspreken met vrienden. Winkels, cafés en restaurants worden verplicht gesloten. Kinesisten en andere vrije beroepen sluiten vrijwillig hun praktijk of behandelen slechts een handvol acute patiënten. Deze maatregelen doen iedereen pijn.

Dan is het zeer wrang om als politie te moeten discussiëren met mensen die liggen te chillen in het park of langs de Graslei. Of voor de zoveelste keer naar datzelfde pleintje te moeten rijden voor 10 jongeren die het zo nodig vinden om een potje te gaan voetballen. Oké, het was tot nu toe niet altijd helder wat wel mag en wat niet mag. De maatregelen zijn een keer veranderd. De interpretaties van de maatregelen veranderen met de regelmaat van de klok. Iedereen denkt zijn eigen interpretatie te kunnen en moeten geven. Ook politici in nieuwsstudio’s. Maar als er één iets wel zeer duidelijk zou moeten zijn, dan is het wel dat je sinds 18 maart niet mag chillen in het park, of gaan voetballen met je vrienden. Of vrienden bij je thuis uitnodigen. Of aperitieven op straat met de buren.

Er is maar één manier om nóg strengere maatregelen te vermijden en dat is door de huidige maatregelen te respecteren. Doe het voor jezelf en doe het voor de groep.

Wanneer de politie mensen in het park aanmaant om naar huis te gaan, dan zijn deze mensen soms oprecht verontwaardigd. “Maar ik hou mij toch aan alle regels? Kijk maar, ik hou 1,5 meter afstand en we zijn niet met meer dan twee.” De politie houdt voet bij stuk, want de politie moet de federale maatregelen handhaven. Ze moet optreden tegen inbreuken. Die inbreuken zijn zelfs misdrijven. Het parket heeft nationaal vaste boetebedragen (minnelijke schikking) bepaald: je riskeert als particulier 250 euro boete als je de regels niet naleeft. De politie beslist dat niet. De politie interpreteert de regels niet. Wij voeren uit.

De media helpen niet altijd. In het Journaal van 19u op één gisteravond was er een item over mensen in het park. De reporter zegt “dat mag in principe niet”. En dan geven ze een meisje het laatste woord: “maar wij doen toch niks verkeerd”. En iedereen blijft lekker zitten. Ook politici helpen niet altijd. Ze interpreteren zelf de regels en communiceren tegenstrijdig. De duidelijkste boodschappen die we de afgelopen weken gehoord hebben zijn “Blijf in uw kot” van minister De Block en “De speeltijd is voorbij” van premier Wilmès op de persconferentie afgelopen vrijdagavond.

De speeltijd is echt voorbij

Niemand wil nóg strengere maatregelen, zoals een totale lockdown of een perimeter (max. 1 uur per dag, max. 1 km straal rond je huis). Dan kan je al helemaal niet meer even gaan wandelen, lopen of fietsen. Er is maar één manier om nóg strengere maatregelen te vermijden en dat is door de huidige maatregelen te respecteren. Doe het voor jezelf en doe het voor de groep. Waren we in deze situatie allemaal maar een beetje meer zoals de inwoners van Oost-Aziatische landen: het collectief voorrang geven op het individu. #SamenTegenCorona #FlattenTheCurve

Ik lig zelf ook graag al eens in het zonnetje in het gras, dus ik heb alle begrip voor andere mensen die dat doen. Maar begrijp nu toch eens dat het niet enkel over jou gaat. Het is inderdaad redelijk veilig om met twee personen in het park in het gras te liggen op 1,5 meter afstand van elkaar. Het probleem is dat als jij dat doet, dat anderen dat ook doen. Dan zitten de parken, pleinen en leien plots vol mensen die van de mooie lentedag genieten. Mensen zijn kuddedieren. Als één iemand het politielint aan de speeltuin negeert, dan zullen de anderen gauw volgen. En dan zitten de kinderen te dicht bij elkaar.

Gelukkig leeft de meerderheid van de mensen de maatregelen wel na. Bedankt voor jullie inspanningen! Jullie geven het goeie voorbeeld. Vrienden, buren en familie die op afstand elkaar blijven ontmoeten of zelfs aperitieven via videochat. Er zijn tal van creatieve oplossingen voor sociaal contact die de maatregelen wel respecteren.

Oproep aan alle influencers out there

Versterk de officiële overheidscommunicatie op jullie manier naar jullie doelgroepen:

Ben je een populaire tiktokker of instagrammer? Laat je creativiteit de vrije loop om al die kids en andere volgers duidelijk te maken dat ze eventjes niet met vrienden moeten afspreken, niet gaan voetballen op het grasplein in hun wijk. Maak ze duidelijk dat ze eventjes hun vrienden online zullen moeten zien, en niet in real life.

Ben je een bekend skater? Maak dan een video op je social media waarin je uitlegt dat skaten voor de fun eventjes niet mag. Met het skateboard naar de apotheek of supermarkt kan dan weer wel.

Ben je een beroemde basketspeler? Maak de kids dan duidelijk dat ze eventjes enkel met broers en zussen naar de ring op hun oprit mogen gooien; niet op het basketbalpleintje om de hoek.

Ben je een gerespecteerd rapper? Maak videoboodschappen voor de kids die naar jou opkijken, maar het blijkbaar nodig vinden om te blijven rondhangen op straat en in parken met hun vrienden.

Ben je een persoon naar wie men opkijkt in diverse gemeenschappen? Maak duidelijk dat het menens is. De maatregelen zijn beschikbaar in vele talen: https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Oproep aan alle politici, experten en media

Beantwoord niet zelf vragen van burgers volgens jouw gevoel, volgens jouw interpretatie van wat goed of fout is. Nodig geen experten of politici uit die dit doen. Versterk de officiële overheidscommunicatie. Als je vragen krijgt van kijkers of luisteraars, beantwoord ze dan op basis van de FAQ van de federale overheid. Staat de vraag er niet tussen? Vraag het aan diezelfde federale overheid via mail op info-coronavirus@health.fgov.be of via 0800 14 689. Doe er alles aan om eenduidige communicatie in de hand te werken, via alle mogelijke kanalen, naar alle mogelijke doelgroepen.

“Blijf in uw kot”

Zie je door de bos de bomen niet meer? Check dan even dit overzichtje. Alle info komt uit de ministerieel besluit van 23 maart 2020 en van de FAQ op de website info-coronavirus.be.

Al minstens tot 19 april 2020 moet iedereen maximaal thuisblijven om het contact met andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen maximaal te vermijden.. Personen mogen zich alleen op de openbare weg of in openbare plaatsen bevinden voor een essentiële verplaatsing of voor lichaamsbeweging.

1. Essentiële verplaatsingen (art. 8 MB 23/03/2020)

In geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen

Om:

* zich te begeven naar plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3: voedingswinkels (enkel open tussen 7u en 22u) inclusief nachtwinkels (enkel open tussen normaal openingsuur en 22u), dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen, afhaalmaaltijden, bedrijven uit cruciale sectoren;

* te hebben tot bankautomaten en postkantoren;

* toegang te hebben tot medische zorgen;

* om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;

* het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer;

* Of om je te verplaatsen naar andere plaatsen die volgens de interpretatie van de federale overheid mogen geopend blijven of activiteiten die nog toegelaten zijn (info uit FAQ):

* Kinderen brengen naar de noodopvang op school, de crèche of de onthaalouder

* Kinderen van gescheiden ouders van de ene ouder naar de andere brengen; enkel essentiële verplaatsing, dus enkel bij de wissel

* Begrafenis of crematie in intieme kring

* Voltrekken van een huwelijksakte in intieme kring in het gemeentehuis

* Individueel bezoek aan een religieus gebouw (erediensten mogen niet)

* Bezoek aan een begraafplaats

* Bezoek aan dierenarts of dierencrematorium

* Bezoek aan dieren in de wei of op stal (enkel diereneigenaars)

* Dringende herstellingen in garages, bandenwerkplaatsen, voorruitreparateurs of fietsherstellers: enkel op afspraak

* Opticiens en gehoorwinkels: enkel bij noodgevallen (de winkel is gesloten); uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld

* Kinesisten, osteopaten, podologen etc.: niet-dringende zorg moet uitgesteld worden

* Advocaten, notarissen en deurwaarders voor het tekenen van akten: enkel als het echt noodzakelijk is; elektronische communicatie moet zoveel mogelijk toegepast worden

* Psychologen

* Wassalons en industriële wasserettes: mits respecteren van de hygiënemaatregelen

* Handelaars in bouwmaterialen: enkel voor professionele klanten; geen particuliere verkoop (wel levering aan huis mogelijk)

* Grootmarkten (bvb. vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …): enkel voor professionele klanten; de markten voor particulieren zijn verboden

* Verhuizen: enkel een dringende verhuis; het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizen uit te stellen

* Administratieve dienstverlening van gemeenten, OCMW, bibliotheken

* Containerpark (indien dat geopend is), glascontainers, kledingcontainers, ondergrondse containers voor glas en PMD. Geen particuliere zwerfvuilacties!

* Deze verplaatsingen mogen met alle transportmiddelen (auto, motor, fiets, te voet, openbaar vervoer, elektrische step, skateboard, …)

* Altijd met minimum 1,5 meter afstand tussen jezelf en andere personen

2. Lichaamsbeweging (art. 5 MB 22/03/2020)

Buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon

Beoefening van een individuele fysieke activiteit

Ofwel met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen, ofwel telkens met dezelfde vriend, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon

Enkel wandelen, lopen en fietsen worden toegestaan (niet skaten, geen voetbal of basketbal, niet hangen in het park, niet spelen op de speeltuin, …) (info uit FAQ)

Met respect voor samenscholingsverbod (dus niet samentroepen als je kennissen tegenkomt)

Met social distancing (minimum 1,5 meter afstand houden van andere wandelaars, lopers, fietsers)

Enkel als je te voet of met fiets van thuis vertrekt. Verplaatsingen met de auto/motor/bus/… hiervoor zijn niet toegestaan. (info uit FAQ)

Blijf bewegen. Niet chillen. Ga na de fysieke activiteit onmiddellijk terug naar huis.

Eerste inbreuk = 250 euro boete (minnelijke schikking van parket), o.b.v. art. 10§1 MB 23/03/2020 + art. 187 Wet 15/05/2007.

Tweede inbreuk = dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Je riskeert boete tussen 250 en 4.000 euro + gerechtskosten + kosten advocaat + gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden.