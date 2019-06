‘Mysterieuze put’ gaat dicht, maar moet binnenkort weer open Erik De Troyer

13 juni 2019

De put die onaangekondigd werd gegraven aan het terras van l’Apéro d’Oc aan de Ajuinlei kan weer dicht. Niemand leek te weten wie de put gemaakt had en waarom. “We zijn er intussen achter gekomen dat het om een put gaat van Fluxys, gegraven door een onderaannemer. De aansluiting is inmiddels gebeurd en de put zou vandaag (donderdag, red.) weer dicht gaan”, zegt Willem Van Nieuwenhuyzen van l’Apéro d’Oc die van de ene op de andere dag zonder terras kwam te zitten. “Het mindere nieuws is dat die put binnenkort opnieuw open moet, want blijkbaar moet er ook nog een elektriciteitsaansluiting gebeuren. Qua communicatie en het afstemmen van werken is er nog veel werk aan de winkel”, besluit hij.