‘Muzikale postbode’ doet voorlopig laatste ronde: alle kinderen weer op schoolbanken Wietske Vos

02 september 2020

17u36 0

In Gentbrugge ging vanmiddag het team van Brede School-coördinator Marieke Venken, brugfiguur Fatima Boukhatem en acteur Thomas Logghe voor het laatst op pad langs moeilijk bereikbare gezinnen met kinderen. Het ludieke Brede School-project met de ‘muzikale postbode’ heeft voorlopig zijn doel bereikt: alle kinderen uit de wijk gaan weer naar school.

Als de postbode en zijn ‘vriendinnen’ Fatima en Marieke aanbellen bij het gezin van Samrin Ziaei (4) duurt het even voor het meisje verschijnt, maar uiteindelijk staat ze stralend aan de deur, samen met haar zusjes Noorzia (11) en Nazia (8). Ze lacht om de grapjes van de postbode, luistert naar zijn liedje, helpt hem om een vakantiebestemming te kiezen en probeert uit alle macht de zeepbelletjes te pakken die Fatima en Marieke met een machientje in het rond laten dwarrelen. (Lees verder onder video)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het project van de muzikale postbode ontstond in volle lockdownperiode, toen bij de Brede School-werking bijna alle sportieve en culturele activiteiten voor de kinderen werden geschrapt. Zowel Brede School als de werking van de brugfiguren maken deel uit van het netoverschrijdende Onderwijscentrum Gent van de Stad Gent. “We hebben toen met de brugfiguur en onze vaste acteur de koppen bij elkaar gestoken: er moest toch iets zijn wat we konden doen?”, vertelt Marieke Venken, Brede School-coördinator in Gentbrugge. “Van de brugfiguur kreeg ik het signaal dat een aantal gezinnen niet meer bereikbaar waren, omdat ze bang waren voor besmetting. Ze stuurden de kinderen niet meer naar school en lieten uit schrik zelfs hun boodschappen drie dagen buiten staan. Het contact tussen de school en de kinderen was opeens volledig verbroken.” Zo ontstond tijdens een brainstormsessie de figuur van de muzikale postbode, die brieven, liedjes, tekeningen, kaartjes… op en neer brengt tussen de school en de gezinnen. Venken: “Zo haalden we de band tussen school en kinderen weer aan.”

Door de brievenbus

Fatima Boukhatem, brugfiguur bij kleuterschool Sancta Maria: “Door te blijven langsgaan en de kinderen – en soms ouders – een leuk moment te bezorgen, kregen we op de duur weer contact. In het begin ging het soms door de brievenbus of door een kiertje van de voordeur, en wij op het uiterste puntje van de stoep. Maar het ging er vooral om: de school mist jullie.”

Toen de scholen in mei weer open mochten, ging het postteam op pad om de gezinnen ervan te overtuigen dat alles veilig was. Venken: “We lieten hen zien hoe alles ontsmet werd, met foto’s van de wasstraat. Maar dan nog waren sommige mensen te bang om hun kinderen naar school te sturen. Bij deze gezinnen bleven we langsgaan, met foto’s, liedjes, kaartjes over het thema dat in de klas werd behandeld. De dag erna ging Thomas tekeningen dan weer ophalen, om aan de juf te bezorgen.”

Vakantie

Eind augustus deed het postteam een ronde om iedereen aan het nieuwe schooljaar te herinneren. Met resultaat: “Iedereen was weer op school”, glundert Boukhatem. “Behalve een Bulgaars gezin dat nog niet thuis was.” Daarom werd de ronde van vandaag – oorspronkelijk gepland om thuisblijvers alsnog te overtuigen – omgedoopt tot voorlopige afscheidsronde: de postbode en zijn vriendinnen gaan zogenaamd op vakantie. Maar dat hoeft niet permanent te zijn. Venken: “Als de situatie verandert, bijvoorbeeld als we naar code oranje gaan en we merken dat de gezinnen het weer moeilijk krijgen, dan komt de postbode natuurlijk weer terug.”