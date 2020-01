‘Muur van 1 miljoen’ is klaar, nu nog geld zoeken om er een buurtcentrum van te maken Sabine Van Damme

23 januari 2020

18u40 4 Gent De vervallen muur van een pandgang van een voormalig militair hospitaal in Ekkergem is in ere hersteld. 1 miljoen euro heeft dat gekost, maar de stad kon er niet onderuit want het ding is beschermd. Nu de muur is afgewerkt, wordt nog naar geld gezocht om van de pandgang die er achter schuilt een buurtcentrum te maken.

De muur in Ekkergem was een echt thema geworden in de buurt. Het ding stond al 45 jaar te verkommeren, toen Monumentenzorg Vlaanderen er in 2014 lucht van kreeg en ermee dreigde toenmalig burgemeester Termont persoonlijk aansprakelijk te stellen mocht het ding instorten. Want dat gevaar bestond wel degelijk, het parkje langs de muur werd zelfs afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Toen vonden buurtbewoners er niks beter op dan allemaal tegelijk te gaan springen naast de afsluiting, in de hoop dat de muur wél zou instorten, zodat ze ervan af zouden zijn. Dat mislukte. Er zat voor de stad dus niks anders op dan het ding te stutten, en weer waterdicht te maken. Want het is de muur van een pandgang van een voormalig militair hospitaal. Die gang is officieel eigendom van de politie.

Nu is de muur eindelijk klaar. “Of juister: hij is casco afgewerkt, wat wil zeggen dat de ruwbouw af is en dat de gang water- en winddicht is”, zegt bevoegd schepen Annelies Storms (sp.a). “We willen van de pandgang die erachter schuilt een buurtcentrum maken, dat ook gebruikt kan worden door de politie. De gang grenst immers aan het commissariaat. Een concrete timing daarvoor is er nog niet, we moeten eerst op zoek naar fondsen voor de binnenafwerking en voor de inrichting van het buurtcentrum.” De stad bekijkt wel of er in afwachting een tijdelijke invulling mogelijk is. Daar wordt deze legislatuur meer op ingezet. Onder meer voor het oude dierenasiel in het Citadelpark wordt ook een tijdelijk concept gezocht.