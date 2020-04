“Morgen weet ik of ik geslaagd zou zijn voor het vijfde leerjaar” Mieke en Christophe, ouders van vier, houden dagboek bij (deel 3)

Gent

Alle gezinnen moeten eraan geloven: zelf les geven aan de kinderen, meestal terwijl je ook nog moet werken. Maar hoe gaat dat in een gezin met 4 jonge kinderen? Wij kijken deze week mee met Mieke Boucqué en Christophe Vanderschueren uit Merelbeke, trotse ouders van Hayley (10), Owen (8), Spencer (5) en Madelyn (3). Lees meer over hun ervaringen met thuisonderwijs in dit dossier