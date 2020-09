‘Mee(r)lezers in Gent’ biedt leesbeleid op 15 scholen flinke steun in de rug Wietske Vos

05 september 2020

09u00 0 Gent Met ‘Mee(r)lezers in Gent’ krijgen vijftien Gentse scholen twee jaar lang intensieve ondersteuning op vlak van leesbevordering. De schoolbibs worden aangevuld en er komen allerhande activiteiten rond lezen. ‘Mee(r)lezers in Gent’, een project van de Stad Gent en verschillende partners, krijgt 250.000 euro Vlaamse subsidie.

Uit internationale studies blijkt dat de leesvaardigheid van Vlaamse kinderen en jongeren achteruit gaat. Werken aan leesbevordering in het onderwijs is dus echt nodig. Het nieuwe project ‘Mee(r)lezers in Gent’ brengt twee jaar lang verschillende partners en 15 scholen uit het basis- en secundair onderwijs samen. Die partners zijn Onderwijscentrum Gent, Bibliotheek De Krook, Arteveldehogeschool, UGent en Uilenspel. Gentse scholen krijgen binnenkort een uitnodiging om in het traject te stappen.

Verteltheater

De verschillende partners ondersteunen de scholen op vlak van leesbeleid en zetten allerlei acties op: zo komt er een digitale, Gentse kamishibai of Japans verteltheater, extra sessies ‘samen lezen’ en worden wedstrijden gelanceerd. Jonge lezers zullen tips en leesplekken kunnen uitwisselen in een online gemeenschap. Boekenbakfietsen, ruilkastjes en verteltassen moeten het leesvirus aanwakkeren.

Ook de boekencollecties van de schoolbibliotheken worden uitgebreid. Bibliotheek De Krook zal bovendien nog meer samenwerken met de Gentse scholen via het project Leeskracht. De bib werkt ook een specifiek aanbod voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) uit en biedt leraars een inspirerende lees- en leerplek aan. Ook bibliotheekmedewerkers zelf worden binnen het project gecoacht.

Het doel van het project, dat kan rekenen op 250.000 euro Vlaamse steun, is om de scholen te ondersteunen, inzichten rond leesdidactiek te versterken en werk te maken van een krachtiger leesbeleid op school.