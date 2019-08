‘Mariakerke Feest de Zomer’ uit breidt uit naar 2 dagen en wordt echt festival Sabine Van Damme

14 augustus 2019

16u39 0 Gent Voor de zesde keer al krijgt het laatste (volledige) augustusweekend een feestelijk tintje. ‘Mariakerke Feest de Zomer uit’ op het kerkplein van Mariakerke is intussen een gevestigde waarde, en breidt nu uit naar 2 dagen. “We weten alleen niet hoe het zit met subsidies voor de toekomst.”

Mariakerke Feest de Zomer uit was oorspronkelijk gewoon een buurtfeestje, maar dat werd al snel veel groter. “We zijn inderdaad gegroeid ja”, zegt Claude Beernaert, één van de organisatoren. “Daarom proberen we dit jaar voor het eerst een dag extra uit. Het materiaal staat er toch al allemaal op zaterdag, dacht we, dus waarom het niet gebruiken. We houden uiteraard wel rekening met de buurt. Onze topdag blijft de zondag, met drie optredens. De zaterdag geven we een GRUUTe Foute Party met DJ Terrieble, van 17 tot 22 uur. Daarna is het stil.”

Het enige probleem waar de organisatoren nu tegen aankijken, is geld. “Tot nu krijgen wij subsidies van Wijk Aan Zet”, zegt Dirk Van Den Mergele, de andere organisator. “Maar dat is eigenlijk specifiek voor buurtfeestjes, en daar zijn wij dus te groot voor geworden. Wij zijn een gratis festival. Maar als dat geld wegvalt, hebben we niks meer. En niks is wel heel weinig. We moeten dringend contact opnemen met de stad en de bevoegde schepen om te zien in welke categorie we thuishoren. Hopelijk kunnen we op gelijke voet gezet worden met Bruudruusterrock, Woodrock en Dioniss, ook Gentse festivalletjes.”

Alle info en programma op de Facebookpagina van Mariakerke Feest de Zomer uit. Zaterdag 24 augustus van 17 tot 22 uur, zondag 25 augustus van 11 tot 20 uur. Er zijn ook springkastelen, drank en hapjes.