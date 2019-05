‘Mammi en Pappi’ riskeren jarenlange celstraf voor dealen van heroïne: parket wil 46.000 euro aan winsten verbeurd verklaard JDG

31 mei 2019

13u34 1 Gent “Mammi en Pappi van de Brugse Poort”, zo omschrijft de correctionele rechter het koppel. Zij is 59, hij lijkt de 60 dan weer ver gepasseerd. Beiden riskeren ze een celstraf van 40 maanden voor het bezit en de verkoop van heroïne. “In het Gentse drugsmilieu weet iedereen dat ze maar moeten aanbellen bij ‘Mammi en Pappi’. Gegarandeerd doen ze de deur dan open.”

Beiden stonden vrijdagochtend terecht voor feiten tussen 2017 en 2019. Dat het koppel vanuit hun echtelijke woning heroïne verkocht, werd al een tijdlang vermoed. Toen een verslaafde dealer uit de biecht klapte na zijn arrestatie, ging de bal aan het rollen.

“Toen de politie binnenviel, verklaarde de man meteen dat ze boven moesten zijn”, vertelt de openbare aanklager. In een bokaal onder het bed troffen de inspecteurs 96 gram heroïne aan, verdeeld over 60 bolletjes. Straatwaarde van het boeltje: een slordige 2.700 euro.

Beiden zijn geen onbekenden bij het Gentse gerecht. Zo beschikt de vrouw ondertussen over een goed gevuld strafblad: zo kreeg ze 2007 een celstraf met probatie-uitstel. Ook in 2015 werd ze al veroordeeld tot een effectieve celstraf van 3 jaar. “De Mammie van Gent. Hoeveel tijd moeten Justitie en politie nog in u pompen?”, klinkt het vanachter de rechtbank.

Het parket vorderde een celstraf van 40 maanden en een geldboete van 8.000 euro. Bovendien wil het 46.800 euro aan drugswinsten verbeurd verklaard zien. De vrouw verblijft in afwachting van haar vonnis achter tralies. Haar advocaat pleitte vrijdag opnieuw voor een straf met probatie-uitstel, en benadrukt dat ze kampt met een serieuze drugsproblematiek. “Deze vrouw is bijna dertig jaar verslaafd. De jaren die haar nog resten, zullen damage control zijn. Daarom vraag ik om haar opnieuw een voorwaardelijke straf te geven: met verplichte lessen Nederlands, begeleiding voor haar drugs- en financiële problemen en alle voorwaarden die u nodig acht, mevrouw de rechter.”

Haar man kwam zich vrijdag op z’n eigen houtje verdedigen. Hij beweert dat hij niets te maken heeft met de drugshandel. “Er zijn nochtans verschillende afnemers die verklaarden dat ze bij ‘die oude meneer’ hebben gekocht”, stelt de openbare aanklager. Vonnis op 14 juni.