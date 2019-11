‘Make Belgium Great Again’ levert Gents Rode Kruis twaalf nieuwe vrijwilligers Erik De Troyer

16 november 2019

17u07 0

In de kantoren van het Rode Kruis aan het ICC werden vandaag 12 gloednieuwe vrijwilligers verwelkomd. Het resultaat van een oproep van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ van Frances Lefebure. Alle kandidaten kregen vandaag een stek bij een organisatie die vrijwilligers kan gebruiken. Geen van hen wist echter waar ze precies gedropt zouden worden. Een soort blind date dus met liefdadigheidsinstellingen.

En zo zaten Kobe, Jana, Soraya, Annelies en Chantal deze namiddag groenten te snijden waarmee soep wordt gemaakt voor gezinnen in nood. “Zomaar naar een organisatie stappen als vrijwilliger zonder er iemand kennen, dat doet niemand. Door hier blind gedropt te worden is die barrière meteen weg. Al had ik me deze morgen niet voorgesteld dat ik hier prei zou zitten snijden”, lacht Annelies.

Andere vrijwilligers kregen een snelcursus mond-op-mond en hartmassage of werden ingeschakeld om het materiaal op orde te stellen.