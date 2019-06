‘Louche’ Geert Versnick wordt morgen benoemd tot ereschepen: “Reglement is reglement” SVM

23 juni 2019

17u59

Gent Morgen erkent de Gentse gemeenteraad Open Vld-politicus Geert Versnick waarschijnlijk als 'ereschepen'. Alle oppositiepartijen -en dan vooral de PVDA- spraken hun twijfel uit over de omstreden huldiging. Meerderheidspartij Groen verweet Versnick de voorbije jaren onder meer belangenvermenging en gesjoemel met onkosten, maar de partij bestuurt in Gent nu met Open Vld en kan de goedkeuring dus niet zomaar afblokken.

Het schepencollege heeft de aanvraag van Versnick om ereschepen te worden al ontvankelijk verklaard, maar morgen moet de Gentse gemeenteraad nog het licht op groen zetten. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is sober met commentaar over de kwestie. "Het reglement is het reglement", liet hij optekenen in de commissie Algemene Zaken.

De aanvraag is ontvankelijk aangezien Versnick in zijn politieke carrière nooit veroordeeld werd. Enkele dagen geleden seponeerde het parket van Brussel nog een dossier rond fiscale fraude met kleine kosten. Versnick werd vorig jaar wel op de vingers getikt door het agentschap Binnenlands Bestuur over de manier waarop onkosten werden teruggevorderd.

“Goede OCMW-voorzitter geweest”

De Open Vld'er kreeg ook kritiek op zijn nauwe banden met bouwbedrijven toen hij als gedeputeerde bevoegd was voor ruimtelijke planning. En Versnick introduceerde een investeringsvoorstel van Optima Bank bij de provincie toen hij naast gedeputeerde ook bestuurder was van Optima Group. Later werd Optima Bank failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel.

Voor zijn overstap naar de provincie in 2012 was Versnick in Gent OCMW-voorzitter en schepen van Openbare Werken. "Vriend en vijand herinneren zich dat ik een goed voorzitter ben geweest van het OCMW. Ik heb dat gemoderniseerd en als schepen zorgde ik voor digitalisering”, vond hij zelf.

Stille protestactie

Versnick heeft voor zijn eretitel de steun van Groen nodig in de Gentse gemeenteraad. Uitgerekend de partij die jarenlang scherpe oppositie heeft gevoerd tegen de politieke cultuur waar de liberaal voor staat. Toch lijkt de partij bereid haar goedkeuring te geven, al is er ook sprake van een stille protestactie tijdens de gemeenteraad.

Sp.a, dat in Gent met Groen in een kartel naar de verkiezingen trok, zal de toekenning wel steunen. De partij belooft wel een tussenkomst waarin ze duidelijk zal stellen dat aanvragers van een eretitel beter eerst zelf een ethische overweging zouden maken.

