‘Lijkenplant’ opnieuw in bloei in Gentse Plantentuin, maar dit keer moet u de geur er zelf bij verzinnen Sabine Van Damme

27 mei 2020

08u30 8 Gent Officieel heet het een zeldzaam fenomeen te zijn, maar de voorbije jaren kon de Plantentuin er al vaak mee uitpakken: de bloei van de reuzenaronskelk. Die plant wordt tot 3 meter hoog, bloeit slechts om de drie jaar gedurende 2 dagen, en verspreidt dan een enorme stank.

Normaal gezien komen vele honderden mensen kijken als het weer eens zover is, maar door de coronamaatregelen blijft ook de Plantentuin in de Ledeganck voorlopig gesloten voor het publiek. De Plantentuin heeft enkele exemplaren van de Reuzenaronskelk, en heeft die ook namen gegeven. Dit keer is het Anne die tot bloei komt. In principe bloeit zo’n reuzenaronskelk alleen op het eiland Sumatra, maar tegenwoordig dus ook in de Plantentuin van Gent en die van Meise. Normaal gezien bloeit een reuzenaronskelk maar om de drie jaar, vandaar dat het altijd een speciaal gebeuren is. Als het enorme schutblad open gaat, komt een bloeikolf tevoorschijn. Maar het meest bijzondere is de geur die dan verspreid wordt, de geur van rottend vlees, om aaskevers en vleesvliegen aan te trekken. Dat bezorgde de plant de bijnaam ‘lijkenplant’. De bloei van deze bijzondere plant live meemaken kan nu niet, maar de universiteit heeft er wel voor gezorgd dat het gebeuren gevolgd kan worden via Youtube. Wie een totaalbeleving wil, zet best een bord met rot vlees naast de computer.