“Light on Van Eyck kan eind juni heropstarten”

Erik De Troyer

27 mei 2020

16u09 2 Gent Het lichtspektakel Lights on Van Eyck in de Sint-Niklaaskerk moet eind volgende maand de deuren opnieuw openen. Het evenement in het kader van het Van Eyck-jaar organiseerde net voor de lockdown nog een preview voor de pers naar nog voor de deuren officieel konden openen moesten ze al weer dicht door de coronacrisis.

“De musea en historische huizen zijn intussen geopend. Een exacte datum voor de Sint-Niklaaskerk hebben we nog niet maar het plan is om eind juni opnieuw de deuren te open. We nemen natuurlijk de nodige voorzorgsmaatregelen zoals die worden opgelegd”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD). “Lights on Van Eyck heeft intussen ook toestemming gekregen om de Sint-Niklaaskerk voor een langere periode te gebruiken dan oorspronkelijk gepland. Tot midden 2021, het einde van het verlengde Van Eyck-jaar.”

Lights on Van Eyck gebruikt de bekendste werken van Jan Van Eyck en tovert die om tot een spektakel vergelijkbaar met het lichtfestival. Alle muren dienen als projectieschermen en er werden zelfs robotarmen geïnstalleerd met daarop led-schermen.