“Kunnen alleen maar hopen dat mensen nu ook vroeger op café gaan”: Horeca vreest dat nieuwe regels doodsteek voor sector zijn Sabine Van Damme

07 oktober 2020

10u49 5 Gent Alle cafés moeten vanaf vrijdag om 23 uur dicht. Dat is woensdag beslist door de nieuwe regering. De sector reageert verbolgen. “Voor heel veel zaken is dit de doodsteek”, zegt Tim Joiris, voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen. “We kunnen alleen hopen dat mensen nu gewoon vroeger op café gaan. Ook de Overpoortstraat zal vroeger open doen.” Voor restaurants verandert er niks, maar ook zij zullen volgens Joiris de weerslag voelen.

De Overpoortstraat heeft hemel en aarde bewogen om coronaproof te openen bij de start van het nieuwe studentenjaar. Na enige strubbelingen hadden ze hun draai wel gevonden, al bleef het onnatuurlijk. Zitten aan tafel, bediening aan tafel en iedereen om 1 uur naar huis. Maar nu moet iedereen dus al om 23 uur naar huis, ook de studenten. “En daar gaan ze vooral veel zin in hebben”, zucht Tim Joiris, voorzitter van de Gentse Tappers, de vereniging van de Overpoort-cafés. “Iedereen weet toch dat ze dan gewoon thuis gaan verder feesten? Dit is een compleet absurde maatregel, die geen enkel effect zal hebben, integendeel. Want een ongecontroleerde situatie thuis is veel slechter dan een gecontroleerde situatie op café.”

Vroeger naar de kroeg

Nu ze vroeger moeten sluiten, zullen de cafés in de Overpoortstraat ook vroeger open gaan, om 14 uur al, en worden de studenten opgeroepen om vroeger te komen. “Maar dan nog. Alles wat georganiseerd was, moet opnieuw gebeuren. Alles wat gehuurd was moet terug, want nu moeten klanten per vier aan tafel zitten. Dus hebben we weer minder capaciteit. Maar sluiten kunnen we niet, want een compensatie komt er niet meer.”

(Lees verder onder de foto)

Voor heel wat cafés zal deze regel de doodsteek zijn, vreest Joiris, nu als voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen. “Dit is al acht maanden bezig, ze kunnen ons niet blijven uitpersen. We stevenen af op een golf van faillissementen. De regering creëert een angstcultuur, waardoor mensen gaan thuisblijven. Dat zullen ook de restaurants voelen, ook al verandert er voor hen in principe niks. Nochtans is nergens bewezen dat de besmettingen uit de horeca komen. Ook het thuiswerken heeft een enorme impact, want niemand gaat na het werk nog iets drinken.”

Dit is al acht maanden bezig, ze kunnen ons niet blijven uitpersen. We stevenen af op een golf van faillissementen Tim Joiris, voorzitter Horeca Oost-Vlaanderen

Ook de Gentse cafés verbergen hun ongenoegen niet langer. Bar Lume op de Vrijdagmarkt bijvoorbeeld heeft het in een Facebookpost over het gebrek aan logica. “Genoeg is genoeg. Dit is werkelijk belachelijk, hoe moet men nog overleven als horeca-ondernemer? Dit virus moet duidelijk ingedijkt worden. (…) Maar ten koste van wat (en; voornamelijk: wie).” Ze hebben het ook over ‘de enorme bubbel die zich telkens vormt op straat, vlak na het sluitingsuur’. Ze pleiten voor het afschaffen van dat sluitingsuur en het streng aanpakken van zaken die zich niet aan de regels houden.”

Café-restaurant

En dan is er nog de discussie ‘café – restaurant’. “Is elk café dat een croque serveert een restaurant? Daar is geen duidelijke regel over”, zegt Joiris. “En wat bijvoorbeeld met de Charlatan, die nu als Charleston voorstellingen gaat geven met eten bij. Zij zijn nu een restaurant?” Deze nieuwe maatregelen slaan nergens op. En de impact ervan is veel groter dan de makers ervan blijkbaar inschatten.”