‘Kotmadam’ vrolijkt Student Welcome op Technologiecampus op Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2019

18u10 0 Gent Om de nieuwe studenten warm te onthalen organiseerde de dienst Studentenvoorzieningen van Odisee-KU Leuven vandaag een ‘Student Welcome’ op de Technologiecampus Gent.

Publiekstrekker van dienst was de act ‘De Grote kotmadam en haar knecht’. De Kotmadam wordt gespeeld door Griet Dobbelaere, actrice en vooral actief in de Kopergietery. De knecht wordt gespeeld door Mout Uyttersprot, die zelf ook jarenlang mee speelde in de serie de Kotmadam. Ze kwamen langs om de studenten te voorzien van goede raad.

“Bedoeling is om alle studenten, en voornamelijk de eerstejaars, te wijzen op de mogelijkheden die de Studentenvoorzieningen hen bieden (psycho-sociale begeleiding, mobiliteit, examenacties, studieadvies etc…). We doen dit aan de hand van ludieke activiteiten én hapjes en drankjes”, zegt Inge De Schuyter, communicatieverantwoordelijke van Odisee.