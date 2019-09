“Kar stond klaar om gestolen te worden”, volgens beklaagde Wouter Spillebeen

10 september 2019

16u55 0 Gent “Als ik het niet had gedaan, dan iemand anders wel”, was de flauwe uitleg die een Gentse man gaf voor de diefstal van een kar met werkmateriaal ter waarde van 2.500 euro. Hij staat voor het hof van beroep voor de diefstal en de ontvreemding van een witte koersfiets.

De 31-jarige Gentenaar heeft een ellenlang strafblad. Hij werd al 26 keer veroordeeld door de politierechtbank en kreeg in de correctionele rechtbank al eens de opschorting voor drugsfeiten. Voor de diefstal van een kar met werkmateriaal en een koersfiets kreeg hij begin dit jaar zes maanden cel en een boete van 400 euro. Maar de man beweert nu dat hij helemaal niets wilde stelen.

“Die kar stond er al meer dan een uur”, opperde de beklaagde. “Ik raakte hem aan, waarna iemand riep en ik de kar meteen teruggaf. Als ik het niet had gedaan, dan had iemand anders het wel gedaan, want hij stond daar maar, klaar om te stelen.” De fiets had hij naar eigen zeggen gekocht voor twintig euro. “Het was een oude fiets zonder waarde, maar ik kon er wel nog mee rijden. Ik wist niet eens dat hij gestolen was”, legde hij uit. Toen de eigenaar van de fiets ineens aan zijn deur stond, gaf hij die terug in ruil voor twintig euro. Op acht oktober spreekt het hof een strafmaat uit.