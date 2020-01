‘Ja, ja, jaaa! Ik kom.’: Kringwinkel scoort met campagne voor Erotiek Boetiek Yannick De Spiegeleir

25 januari 2020

21u15 0 Gent Seks verkoopt. Dat weten ze ook bij de Gentse Kringwinkel Ateljee. Met een prikkelende campagne hoopt de tweedehandswinkel aan de Kortrijksepoortstraat mensen warm te maken voor een nieuwe editie van Boetiek Erotiek.

‘Ja, ja, jaa! Ik kom. Gij ook?’, luidt het opschrift. Een foto van een banaan en pompelmoes prikkelen de verbeelding nog meer. Wie zich op donderdag 30 januari een bezoekje waagt, mag zich aan een hoogtepunt verwachten, zo lijkt de grappige campagne – die onder meer te bewonderen is in het NINA-magazine van onze krant- te beloven. “We toveren De Kringwinkel voor één avond om in een sensuele boetiek”, klinkt het. De liefhebbers kunnen er snuisteren in het tweedehands aanbod lingerie en sexy ‘Kringdingen’. De edities van de voorbije twee jaar toonden alvast aan dat er een groot publiek is voor het evenement.