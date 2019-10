“Intussen weet ik wél dat wat ik deed fout was”: 30 maanden voorwaardelijk voor Gentse voyeur die stiekem vrouwen filmde in de douche Jeroen Desmecht

21 oktober 2019

09u19 22 Gent Dertig maanden cel met probatie-uitstel. Dat is de straf die het Gentse gerecht Mike D.B. maandag oplegde. D.B., een aikido-jeugdcoach, filmde stiekem twaalf nietsvermoedende vrouwen . Dat deed hij onder de douches na het sporten of onder de rok bij collega’s op het werk. De bewuste beelden verspreidde hij onder de naam ‘dgreedb' op een Nederlands internetforum voor zo’n 170.000 ingelogde gebruikers. “ Op den duur beseft ge wel dat wat ge doet niet juist is. En dan stopt ge. Maar dan wordt den drang weer te groot en begint ge opnieuw.”

Maandag 12 maart 2018, 13.26 uur: terwijl inspecteurs volop een andere verdachte ondervroegen, logde Mike een laatste keer in om zijn account volledig uit het zoeksysteem te halen. Die ochtend verwijderde hij al alle resterende beeldmateriaal van het internet - iets wat hij een paar dagen eerder ook deed met de filmpjes uit de sporthal van de Hogeschool Gent.

Twee kapitale vergissingen, zo bleek: op het ogenblik dat de speurders de informatie ontvingen dat ‘dgreedb’ nog actief was, schakelden ze een versnelling hoger in hun onderzoek naar Mike. De eerste verdachte zat op dat moment namelijk in de cel en kon onmogelijk toegang hebben tot het internet. Kort na de middag vielen de speurders binnen op zijn appartement in Zwijnaarde en bij zijn ouders in Sint-Amandsberg. Nergens gaf hij thuis. Uiteindelijk werd D.B. op een derde locatie aangetroffen en in de boeien geslagen. Intussen hadden de speurders al bijkomend bewijsmateriaal verzameld in zijn appartement, dat samen met een fototoestel werd meegenomen voor verder onderzoek.

‘Dark side’

D.B filmde de vrouwen terwijl ze zich aan het douchen waren. Dat deed hij via een gaatje onder de klink. Ook bij baggerbedrijf Jan De Nul, waar hij werkte, filmde hij onder de rokken en onder de bureaus van vrouwelijke collega’s. De voyeurfilmpjes voorzag hij daarna van denigrerende commentaren op een Nederlands forum onder de naam ‘dgreedb’ voor zo’n 170.000 ingelogde gebruikers.

Voor de buitenwereld kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Mike was een goedlachse it-consultant. Een vader, een muzikant met naam en faam, een deejay en een graag geziene jeugdcoach. Wat niemand wist, is dat Mike ook een ‘dark side’ heeft - zoals hij dat noemt. Een seksuele afwijking waardoor hij opgewonden raakt van vrouwen die zich uitkleden. Een afwijking die volgens hem het gevolg is van een moeilijke jeugd, waarin zijn 19-jarige moeder hem meteen na de geboorte dumpte bij een ouder koppel. Daar werd hij tot zijn twaalfde grootgebracht in een “gevoelsarme omgeving”. Daardoor trok hij zich naar eigen zeggen terug in zijn eigen fantasiewereld.

“Op den duur beseft ge wel dat wat ge doet niet juist is. En dan stopt ge”, getuigde hij begin oktober aan de rechtbank. “Maar dan wordt de drang weer te groot en dan begint ge opnieuw” Op het moment dat ik die vrouwen stiekem filmde, dacht ik niet dat ik daar veel kwaad mee deed. Tenslotte misdeed ik hen niks, ik raakte hen niet aan of zo. Intussen weet ik wél dat wat ik deed fout was.”