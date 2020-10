“Indrukwekkende setting, afroepen van je naam en je gezicht op groote schermo geven toch gevoel van samenhorigheid”: kersvers HOGENT-afgestudeerde Jelle Marckx (22) over proclamatie in Ghelamco Arena Wietske Vos

13 oktober 2020

13u31 0 Gent Met de reeks Met de reeks proclamatieshows in de Ghelamco Arena wil HOGENT de in coronatijd afgestudeerde studenten een aangepast afscheidsmoment bezorgen. Jelle Marckx (22), sinds gisteren in het bezit van zijn diploma, vindt het initiatief een schot in de roos: “Een heel fijn alternatief voor de normale proclamatieshow.”

Jelle Marckx studeerde in juni af in de richting voedingstechnologie. Inmiddels is hij al aan de slag bij het internationaal technologieteam van de bakkerijgroep La Lorraine. “Voor mij was het heel bijzonder gisteren”, blijkt hij terug op de proclamatieshow. “De setting alleen al was indrukwekkend, die grote verlichte arena en alles versierd. De voorbije maanden was er eigenlijk nooit iets feestelijks, dus dat deed deugd.” Het was voor Jelle ook de eerste keer sinds de lockdown dat hij al zijn studievrienden terugzag.

Samenhorigheid

“Ook de show was heel tof”, vindt Jelle. “Door de coronamaatregelen zaten we ver van elkaar en met mondmasker aan, maar toch hing er een sterk gevoel van samenhorigheid. De muziek, je naam die werd afgeroepen en je gezicht dat dan op de grote schermen verscheen, het ludieke applaus, met wedstrijdjes zoals welke groep het hardst kon klappen…” Jelle mocht maar 2 mensen meenemen en vroeg zijn ouders mee. Zijn vriendin kon het event thuis online volgen.

“Ik weet dat het veel moeite gekost heeft om die shows op een veilige manier in elkaar te steken, maar voor ons was dat heel fijn als afsluitend moment”, besluit Jelle. Vanavond, morgen en donderdag vinden de andere proclamatieshows plaats.