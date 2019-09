“Ik noem mezelf geen componist” Radiopresentator Sander De Keere brengt op Nacht van de Verbeelding eerste keer eigen muziek Wouter Spillebeen

28 september 2019

13u46 0 Gent Sander De Keere (27) pingpongt tussen werelden en net dat inspireert hem. De musicoloog en presentator van het ochtendprogramma Espresso op Klara gaf zich over aan zijn fascinatie voor minimal music en schreef nummers op zijn geliefde historische synthesizers. Op de Nacht van de Verbeelding op 4 oktober treedt hij voor de eerste keer volwaardig op. “Over een paar jaar wil ik kunnen terugkijken en zeggen: Dit is mijn verhaal.”

Gentenaar Sander De Keere presenteert al sinds zijn studies musicologie radioprogramma’s op Klara. Als ambassadeur voor de klassieke muziek kwam hij op het kleine scherm als chef muziek in het VRT-praatprogramma Van Gils en Gasten en op Radio 2 bij De Madammen. Op YouTube maakt hij video’s waarin hij uitleg geeft over muzikale begrippen en componisten. Nu wil De Keere zijn liefde voor muziek ook tonen door het podium op te kruipen.

Wat kunnen we verwachten op de Nacht van de Verbeelding?

“Ik hou ervan om muziek te maken, ik hou van synthesizers en het feit dat elke synthesizer een andere eigen klank heeft en van de klank van de piano. Daarmee probeer ik iets te doen. Ik zal vooral elektronische instrumentale muziek maken met analoge synthesizers, bakken uit de jaren 70, 80 en 90, naast enkele pianonummers. Mijn liefde voor die instrumenten is ontstaan toen ik als 16-jarige scholier de minimal music van Philip Glass leerde kennen. Dat is muziek met veel herhalende ritmische patronen. Die zijn vaak vrij eenvoudig, maar door ze op een bepaalde manier te combineren, worden ze net heel complex en dat maakt echt indruk. De complexiteit van de eenvoud, noem ik het soms. Glass gebruikt vaak synthesizers om bijvoorbeeld snelle loopjes te spelen. Ik was er enorm door gefascineerd en heb zo ook een synthesizer gekocht en ben muziek beginnen maken.”

“Wat ik doe, is geïnspireerd door de minimal music, maar het is er zeker geen kopie van. De idee waaruit minimalisme ontstaan is, vind ik een mooi vertrekpunt, maar ik herhaal geen patronen tot je er bij wijze van spreken bij neervalt. De muziekstroming had in de jaren ‘60 een verbindende kracht tussen mensen en is gebaseerd op de terugkeer naar essentie van wat muziek kan zijn. Zo ga ik dus ook te werk. ik gebruik die repetitieve patronen om nummers op te bouwen in verschillende lagen. Het vertrekpunt is altijd eenvoud.”

Wat maakt een analoge synthesizer zo bijzonder voor je?

“De warmte van de klank en de onvoorspelbaarheid, zeker als je ze ergens mee naartoe sleurt. Die bakken moeten opwarmen en kunnen ontstemmen, helemaal anders dan een digitale synthesizer dus. Ik wil tonen hoe leuk en interessant ik die instrumenten vind. Ik ben zeker een uur bezig met alles op te stellen en alle kabels aansluiten duurt nog langer. Soms beklaag ik het me, maar het is ook een deel van het ambacht. Ik zou het mezelf makkelijk kunnen maken, maar dat wil ik niet.”

Je brengt je muziek voor de eerste keer voor een publiek?

“Ik heb al enkele try-outs gedaan, maar het is de eerste keer dat het volwaardig naar buiten komt. Het is voor mij een teken dat ik er echt ernstig mee bezig ben. Ik treed op in het S.M.A.K. en dat is een heel dankbare plaats. Ik ga graag naar musea en word ook graag geïnspireerd door conceptuele kunst, waarbij het idee soms belangrijker is dan de uitwerking en waar de ruimte een belangrijke rol speelt voor de ervaring van het kunstwerk. Ik vind het een zeer inspirerende plaats om te spelen en ik zal zeker naar huis gaan met de gedachte dat ik nog meer had willen doen, of met de gedachte dat ik een volgende set helemaal anders zou doen. Een museumruimte blijft inspireren.

“Het optreden wordt zeker niet eenmalig. Dit is een startpunt. Ik noem mezelf geen pianist of componist, maar ik gebruik de instrumenten en de noten om mijn verhaal te vertellen. Soms zal je me maar drie noten op de piano horen spelen, of laat ik eenzelfde akkoord minuten lang herhalen op synthesizer. Daar voel ik net een enorme kracht in. Variatie haal ik dan uit hoe ik met die noten omga.”

“Ik heb enorm veel respect voor pianovirtuozen, maar ik ben er zelf geen. Iemand zei onlangs tegen me: ‘Zo lang je gelooft in wat je doet, maakt het niet uit of je virtuoos bent.’ Dat was voor mij een motivatie om ervoor te gaan, want ik sta er echt achter. Ik heb gesproken met de organisator van de Nacht van de Verbeelding en een paar nummers laten horen. Ze wilde er iets mee doen, dus kreeg ik een evenement om naartoe te werken. Die deadline maakte mijn creativiteit net iets scherper.”

Je bent een voorstander van klassiek, maar maakt nu net heel moderne muziek?

“Ik doe dit allemaal naast mijn job bij Klara en dat is een gepingpong tussen twee werelden, maar het vult elkaar wel heel goed aan. Ik ontdek zo nog elke dag iets over componisten of ik herontdek melodieën die ik al vergeten was. Het is een noodzakelijke wisselwerking. Ik ben dan ook begonnen door klassieke melodieën naar synthesizers om te zetten. Die blijven nog steeds een inspiratiebron. Een melodie van pakweg Mendelssohn of Mahler kan zo eenvoudig zijn en een hele wereld oproepen. Zonder de klassieke muziek zou mijn creativiteit niet op dezelfde manier gevoed worden.”

Wat wil je met je muziek vertellen?

“Iedereen die creatief bezig is, stelt zich de vraag wat hij of zij wil vertellen en waar hij of zij naartoe wil. Ik wil op zoek gaan naar hoe eenvoud kan ingevuld worden. En hoe je dat ervaart door te spelen met de klank van verschillende instrumenten. De vraag die ik me waarschijnlijk een heel leven zal stellen is wat muziek kan zijn en hoe dat in relatie staat tot een maatschappij vol prikkels. Hoe schrijf je voor strijkkwartet? Uit hoeveel noten moet een pianowerk bestaan om het muziek te noemen? Hoeveel noten zijn er nodig om muziek te maken? Hoe construeer je elektronische klanken? Wat is muziek voor mij? Die zoektocht vind ik zo interessant. Om daarop het antwoord te vinden kan je alleen maar uitproberen. Na jaren kan je dan terugkijken op dat proces en kan je zeggen: dit is volgens mij een mogelijke invulling van muziek, dat was mijn verhaal.