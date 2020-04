“Ik heb vandaag ontdekt dat je tijdens een conference call de nagels van een 3-jarige kan lakken” Mieke en Christophe, ouders van vier, houden dagboek bij (deel 2)

Gent

Alle ouders worden er sinds deze week mee geconfronteerd: thuisonderwijs, terwijl je als ouder ook zelf moet werken. Wij volgen enkele dagen mee in het gezin van Mieke Boucqué en Christophe Vanderschueren uit Merelbeke, trotse ouders van Hayley (10), Owen (8), Spencer (5) en Madelyn (3). “Een lockdownbaby komt er zeker niet.” Lees meer over hun ervaringen met thuisonderwijs in dit dossier