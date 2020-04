“Ik heb vandaag nieuwe manieren geleerd om 3 pizza’s te verdelen onder mijn vier kinderen.” Mieke en Christophe, ouders van vier, houden dagboek bij (slot)

Gent

Ouders snakken massaal naar het weekend. Niet omdat ze nu leuke dingen kunnen doen, wel omdat we twee dagen geen thuisonderwijs moeten geven. Want dat het niet makkelijk is, dat staat vast. Maar hoe gaat dat dan in een gezin met 4 jongen kinderen? Wij keken deze week mee bij Mieke Boucqué en Christophe Vanderschueren uit Merelbeke, trotse ouders van Hayley (10), Owen (8), Spencer (5) en Madelyn (3). Lees meer over hun ervaringen met thuisonderwijs in dit dossier