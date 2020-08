“Hoe rest van schooljaar verloopt in Gent hangt af van komende weken.” Schepen van onderwijs Elke Decruynaere sluit afstandsonderwijs niet uit Jill Dhondt

17u16 9 Gent Ben Weyts, Minister van Onderwijs, besloot gisteren dat alle scholen volgens code geel mogen starten. Dat wil zeggen dat alle leerlingen op 1 september een hele week naar school mogen komen. Vanaf de tweede week gelden er mogelijk strengere maatregelen in de gemeenten waar de coronacijfers slechter zijn. Gents schepen van onderwijs Elke Decruynaere is alvast tevreden met het nieuws over code geel, maar wil nog niet op de feiten vooruit lopen voor de rest van het schooljaar. “Op basis van een analyse van de lokale cijfers, kunnen we oordelen of we in Gent met code geel blijven werken of overgaan naar code oranje.”

“Het is alvast goed nieuws dat alle leerlingen in september kunnen starten”, geeft schepen Decruynaere aan. “De eerste week is zeer belangrijk voor een warm onthaal. De leerlingen kunnen terug contact hebben met elkaar, en de leerkrachten kunnen polsen waar de leerlingen staan. Dat zal de grote vraag en uitdaging zijn voor het komende schooljaar. Via de scholen en speelpleinwerkingen hoor ik dat sommige jongeren mentale kwetsuren hebben opgelopen door de afgelopen periode.”

Decruynaere is tevreden met code geel, maar beseft dat die niet in steen gebeiteld staat. “De eerste week gaan sowieso alle kinderen naar school, ook in Gent. De kans bestaat echter dat we in de loop van het schooljaar deels terug naar afstandsonderwijs moeten schakelen voor de hogere jaren. We gaan nooit terug naar vorig schooljaar, de scholen gaan nooit meer helemaal dichtgaan, maar er kunnen wel terug beperkingen optreden voor de tweede en derde graad. Daarvoor kunnen we ons enkel baseren op het lokale aantal besmettingen. De Gentenaars hebben het lot van de scholen dus voor een deel zelf in handen. Als ze zich aan de regels houden, maken ze een vlotte werking mee mogelijk.”

Of de Gentse scholen effectief onder code geel blijven na week 1, zal dus de komende weken duidelijk worden. Maandag 17 augustus is alvast een eerste overleg gepland tussen de Stad en de verschillende onderwijsnetten. “We hebben goed samengewerkt in de lockdown en willen dat graag zo houden. Tijdens het overleg willen we horen hoe de Gentse scholen zich voorbereiden, en hoe we vanuit de Stad kunnen helpen.”