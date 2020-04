“Het is niet omdat we afstand moeten houden, dat we afstandelijk moeten zijn”, ontwerper Sep Verboom doet Gentenaren glimlachen met draagbare creatie Jill Dhondt

10 april 2020

08u29 4 Gent De ontwerper Sep Verboom (29) maakte een draagbare creatie uit overschotjes rotan, en gaf het aan zijn vriendin. Samen trokken ze door de Gentse straten, wat heel wat positieve reacties opleverde. “Dat was ook de bedoeling, we willen het positivisme erin houden.”

Een paar jaar geleden richtte Sep het platform ‘Livable’ op, waarmee hij objecten, workshops, exposities en lezingen aan de man brengt. Dat gebeurt telkens in samenspraak met makers en duurzaam materiaal van over de hele wereld. Zo is zijn eerste, en misschien wel bekendste object, een lampenreeks van gerecycleerde ventilators en geweven rotan uit de Filippijnen.

Momenteel neemt Sep een gedwongen pauze: lopende projecten werden verlegd naar een ongekende datum, en nieuwe aanvragen lopen even niet meer binnen. De oproep van de Verenigde Naties voor mensen uit de creatieve sector was dan ook een welgekomen afleiding van het binnenblijven. De internationale organisatie vroeg creatievelingen om een werk te maken rond hygiëne of afstand houden, de tien beste inzendingen zouden gebruikt worden voor een sensibiliseringsactie. “Ik heb voor afstand gekozen en de well-distance-being ontworpen”, zegt Sep. “Het is een draagbare constructie uit rotan, een materiaal waar ik vaak mee werk. Mijn vriendin heeft het aangetrokken, en samen hebben we een wandeling gemaakt door Gent.”

In de ogen kijken mag

Sep maakte zijn constructie om een interventie te doen in de openbare ruimte, niet om het te verkopen. “Tijdens onze wandeling hebben we een bevriend koppel fotografen meegenomen. Zij hebben een beeldenreeks genomen, die we ingezonden hebben voor de wedstrijd van de Verenigde Naties. Op de foto’s zie je hoe mensen reageerden op onze interventie: positief. Als ik een gewone wandeling maak, merk ik dat mensen bang zijn. Vaak durven ze zelf geen oogcontact meer te maken. Met de well-distance-being konden we terug een lach op hun gezicht toveren, en dat was de bedoeling. Lachen mag nog altijd, vriendelijk zijn is niet verboden. Het is niet omdat we afstand moeten houden, dat we afstandelijk moeten zijn.”



