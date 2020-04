“Hallo, met de koning.” Koning Filip videochat met 84-jarige Johanna Sabine Van Damme

30 april 2020

14u56 0 Gent Johanna Lerberghe is 84 en woont, zoals ongeveer 180.000 landgenoten ouder dan 80, alleen. Het is een groep mensen die in coronatijden eenzaam is en soms moeilijk bereikbaar. Daar maakt de koning zich zorgen over, en dus belde hij donderdagmorgen naar Johanna, via het zorgbedrijf i-mens, dat alleenwonende senioren ondersteunt.

I-mens is een fusiebedrijf, dat elf zorgbedrijven onder één noemer heeft samengebracht. Het gaat onder meer over Solidariteit voor het Gezin en Thuishulp. Het is via i-mens dat Johanna Lerberghe elke dag een thuisverpleegkundige over de vloer krijgt. Verder ziet ze sinds de lockdown niemand. Om niet te vereenzamen leerde i-mens haar met een tablet werken.

Ontroerd

En daarop belde dus niemand minder dan Koning Filip in. “Goedemiddag Sire”, sprak Johanna. Ze had een tekst op papier voorbereid. “Ik ben al 2,5 jaar weduwe, en ik heb één zoon, maar die mag ik nu niet meer zien”, vertelde ze aan de koning. De kranige dame was duidelijk ontroerd toen de vorst inbelde. “Dit is een dag die ik nooit meer zal vergeten.” De koning vroeg haar of het voor het eerst was dat ze een tablet gebruikte, en zei ook dat hij het heel leerrijk vond met haar te hebben gepraat.

Meer dan half uur

Koning Filip praat via Skype elke dag met politici, maar belde ook al twintig keer naar ziekenhuizen en woonzorgcentra. Vandaag belde hij dus naar de thuiszorg. “De koning was erg geïnteresseerd in onze fusie en hoe we alles zouden gaan doen”, zegt i-mens-voorzitter Erwin Devriendt. “Blijkbaar volgt hij dat ook in coronatijd op. Hij heeft vandaag ruim zijn interesse laten blijken met een videocall van ruim een half uur. Ons bedrijf verstrekt zorg van crèche tot thuishulp voor senioren en rusthuizen, en alles daartussen. Die thuishulp voor senioren is in coronatijd een beetje een vergeten groep. Beschermende kledij, mondmaskers, we moesten het allemaal maar zelf regelen.” Bij i-mens werken 12.000 mensen en 3.000 vrijwilligers, verspreid over gans Vlaanderen en Brussel. De koning praatte niet alleen met Johanna en de directie, maar ook met de verantwoordelijke van de kinderopvang, met een thuisverpleegkundige en met de innovatieverantwoordelijke. “Hij luisterde vooral, maar het feit dat hij op die manier de thuiszorg een hart onder de riem steekt, is impressionant”, aldus Devriendt.