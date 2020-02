“Goedkoopste dat ik al vond? Twee nachten Warschau in Hilton en vlucht voor 59 euro” Christophe (27) lanceert Vakantievinder Yannick De Spiegeleir

12 februari 2020

12 februari 2020

14u09 38 Gent Acht dagen Spanje tijdens de schoolvakantie voor 239 euro? Dankzij de nieuwe website 'Vakantievinder' van Gentenaar Christoph Godin (27) ontdek je aanbiedingen voor spotgoedkope vakanties. "Ook in de schoolvakanties en vanuit België, en dat maakt deze vakantiedeals-website anders dan buitenlandse sites", zegt Godin.

Eerder richtte de Gentse reisexpert ook al vliegticketdealwebsite TravelUnlimited op. Godin speurt hiervoor elke dag het internet af naar goedkope vakanties en deelt ze op Vakantievinder.

Goedkoop reizen voor iedereen

Al jarenlang reist Godin zelf de wereld rond voor weinig geld en hij wil iedereen laten meegenieten van uitzonderlijk goedkope vakanties. Hiervoor gaat hij dagelijks op zoek naar de beste online deals en deelt ze op zijn website. “Voor vliegticketdeals kan je surfen naar TravelUnlimited.be, maar voor een breder pakket van vakanties met verblijf bekijk je best Vakantievinder”, vertelt hij. Zonvakanties, autovakanties, citytrips, verre en dichte reizen tot wintervakanties en last minutes: je vindt het er allemaal.”

In het buitenland bestaan dit soort sites al. “Maar die bieden meestal vakanties aan die niet vanuit België vertrekken. Bovendien zijn de goedkope vakantietarieven vaak misleidend, omdat ze enkel in het laagseizoen gelden. Met Vakantievinder mikken we op goedkope tarieven tijdens het laagseizoen én tijdens de schoolvakanties, omdat ik merk dat daar nood aan is”, legt Godin uit. “De helft van de aanbiedingen zijn in de schoolvakanties.”

8-daagse vakantie naar Spanje voor 126 euro

Vakantievinder toont allerlei soorten spotgoedkope vakanties. Zo kan je er vandaag een 4-daagse citytrip naar Venetië voor 97 euro vinden of een 8-daagse vakantie naar de Costa Blanca in Spanje voor 126 euro in het laagseizoen en voor 239 euro in de schoolvakanties. “Je vindt ook telkens kort de dealinformatie zoals bij welke aanbieder je de vakantie kan boeken en in welke periode. Meestal gaat het om de vlucht én het verblijf, behalve voor autovakanties en weekendjes weg. Zo zijn bij een 7-daagse skivakantie in de paasvakantie in het populaire skioord Alpe d’Huez de overnachtingen en skipas inbegrepen voor een totaalprijs van 212 euro”, legt de Gentenaar uit.

4-sterrenhotel én vlucht voor 59 euro

“Wat ik betaalde voor één van mijn goedkoopste reizen? Bij een citytrip vloog ik tijdens het weekend van en naar Warschau én overnachtte ik twee nachten in een 4-sterren Hiltonhotel voor een totaalprijs van 59 euro. In Warschau vind je vaak kwaliteitsvolle hotels voor weinig geld, zeker buiten het seizoen.” Tijdens de zomervakantie vloog hij met Brussels Airlines naar Kreta en verbleef hij er tien dagen voor in totaal 299 euro.

Meer info op vakantievinder.be. Je kan je ook abonneren op een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste deals.