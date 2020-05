#GentZonderGrenzen roept stadsbestuur op om vluchtelingen op te vangen Jill Dhondt

12 mei 2020

09u58 0 Gent De jonge organisatie #GentZonderGrenzen, opgericht door zes Gentenaren, wil het stadsbestuur aanzetten vluchtelingen die vastzitten op verschillende Griekse eilanden op te vangen. Het stadsbestuur gaf eerder al aan opvang en medische hulp te willen bieden.

‘Als we een Airbus 330 vullen, redden we 300 mensen.’ Dat is het motto waaronder Lucie Blondé, Saar Depuydt, Jeroen Robbe, Ilona Terkessidis, Frederik Van Driessche en Klaartje Van Kerckem zich verenigden. Hun organisatie #GentZonderGrenzen roept het stadsbestuur op om een voortrekkersrol in te nemen, door opvang te voorzien voor vluchtelingen aan de Grieks-Turkse grens. “We willen dat Gent een thuishaven wordt voor vluchtelingen die vastzitten op de Griekse eilanden”, zegt Frederik Van Driessche. “Als honderd Europese steden het Gentse voorbeeld volgen, is die humanitaire crisis bezworen.”

De Gentse actiegroep roept iedereen op om de open brief mee te ondertekenen via haar website. De actie kreeg reeds de steun van talrijke auteurs zoals Peter Verhelst en Herman Brusselmans, filosofen, filmmakers, theatermakers, acteurs, choreografen, academici en muzikanten onder wie Jef Neve en Sioen.

Verenigd front

Nog voor de open brief de wereld werd ingestuurd, gaf het Gentse stadsbestuur reeds aan dat het klaar was om hulp te bieden aan kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. “De coronacrisis toont haarscherp aan dat méér internationale solidariteit en samenwerking nodig is”, gaf schepen Rudy Coddens (sp.a) aan. “Gent is één van de Europese steden die eerder al haar verantwoordelijkheid nam, en doet dat nu opnieuw.”