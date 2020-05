“Gentenaars, kom helpen in de scholen, anders lukt het niet.” Stad hoopt op solidariteit voor heropening scholen op 18 mei Sabine Van Damme

06 mei 2020

09u46 0 Gent Volgens het huidige draaiboek wordt het voor vele Gentse scholen wel heel moeilijk om op 18 mei de deuren te openen. Sommigen hebben een acuut gebrek aan ruimte, anderen hebben gewoon te weinig personeel om alles te doen zoals het hoort. Onderwijsschepen Decruynaere zegt: “Als stad kijken we naar extra ruimte, zoals buurtcentra of sporthallen. En we hopen op vrijwilligers die willen bijspringen voor allerlei taken.”

“Het draaiboek dat is opgesteld voor de scholen heeft alle veiligheidsmaatregel samen genomen”, zegt Elke Decruynaere. “Uiteraard is men terecht bezorgd om de veiligheid van de kinderen én van het personeel. Want als de leerkrachten niet durven komen valt het hele systeem in elkaar. Maar die opeenstapeling van maatregelen maakte dat het snel duidelijk werd dat veel scholen het gewoon niet rond krijgen. En dat moeten we proberen voorkomen.”

“Als je leerjaren moet splitsen omdat er maar 14 kinderen samen mogen zitten, dan heb je extra leerkrachten nodig. Maar je kan niet van de leerkrachten van het 3de, 4de en 5de leerjaar verwachten dat ze én gaan lesgeven in zo’n extra klas, én gaan pre-teachen voor hun eigen klas, én dan ook nog eens voor opvang op school te zorgen. De grotere scholen hebben misschien handen genoeg, de kleinere scholen hebben dat niet. En dus hoop ik dat Gentenaars die technisch werkloos zijn of om een andere reden tijd hebben, willen komen helpen in de scholen. Dat kan gaan om allerlei taken, gaande van toezicht tijdens de speeltijd tot het begeleiden van de rijen of het ontsmetten van de klassen. Gentenaars die dat zouden zien zitten, kunnen zich melden via het Vrijwilligersplatform ‘Gent Helpt’. Wij zorgen dan – netoverschrijdend – voor een match tussen de vrijwilligers en de scholen. We kijken ook naar de dienst kinderopvang voor extra mensen, maar voorlopig gelden voor hen andere maatregelen dan voor leerkrachten, onder meer over het dragen van mondmaskers. Bovendien moeten we rekening houden met contactbubbels. Gaan schuiven met mensen is in deze periode niet het beste idee. Vrijetijdsorganisatie FreeTime heeft wel al aangeboden om te helpen. Als we allemaal samen onze schouders onder de scholen zetten, moet het wel lukken.”

“Ook qua gebrek aan ruimte zijn we volop bezig”, vervolgt de schepen. “Niet elke school heeft lokalen genoeg als er 4 m2 per kind moet worden voorzien. We bekijken welke ruimtes de stad ter beschikking heeft, en welke daarvan gebruikt kunnen worden door scholen. We denken aan sporthallen, buurtcentra, en we kijken ook naar culturele instellingen. We moeten al het mogelijke doen om de scholen te ondersteunen, want het zou jammer zijn dat sommige scholen gewoon niet kunnen heropenen omdat ze niet aan de maatregelen kunnen voldoen.”

Dat alles hoeft niet voor niks te gebeuren. De stad heeft 250.000 euro klaar om de scholen te komende 2 maanden extra te ondersteunen. Ook vanuit Vlaanderen is intussen extra budget vrijgemaakt. “Ik hoop vooral dat de richtlijnen nog worden verfijnd, én dat er ook eens gekeken wordt vanuit het oogpunt van de kinderen. Dat blijven kinderen, die moeten kunnen spelen en onbezonnen zijn. Daar wordt nu – naar mijn aanvoelen – te weinig rekening mee gehouden.”