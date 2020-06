‘Geduchte groeier van het jaar’ wil klimaatpositief worden: extra boom bij elke bestelling Redactie

21 juni 2020

10u53 0 Gent Davai, bekend van de lekkere ‘dumplings’ , werd enkele weken geleden nog maar benoemd tot ‘geduchte groeier van het jaar’ tijdens de Gentrepreneur Awards. Tegelijkertijd speelden ze met het idee om klimaatpositief te worden. Nu lanceren ze een permanente actie, waarmee ze bij elke verkoop een boom planten.

Maybritt Devriese (23) en Ruslan Podgaetskiy (22) begonnen enkele jaren geleden met het verkopen van de eerste Belgische dumplings. Hun jonge bedrijf Davai werkt samen met grote spelers zoals de Bio-planet en AD Delhaize, en werd recent nog maar in de kijker gezet tijdens de Gentrepreneur Awards. Doorheen hun hele werkproces wil het duo zo ecologisch mogelijk tewerk gaan. Ze speelden al langer met het idee om klimaatpositief te worden, maar kwamen tijdens de lockdown met een concreet plan op de proppen: bomen planten.

Wie dumplings koopt, kan een boom claimen via een link en laten planten. Maybritt en Ruslan geven daarbij mee hoeveel CO2 die boom uit de lucht zal halen. “We zullen niet stoppen als we in het groen staan”, zeggen ze. “We willen meerdere keren klimaatpositief zijn.”