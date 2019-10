(FOTO’S) Ook Zwijnaarde heeft voortaan zijn geboortebos Erik De Troyer

20 oktober 2019

18u07 0 Gent Na Gentbrugge krijgt nu ook Zwijnaarde een geboortebos. Voor het eerst werden daar vandaag enkele honderden bomen geplant door de kindjes die in 2018 geboren werden en hun ouders. Binnen enkele jaren moet op die manier het Parkbos een feit zijn.

Sinds 2009 heeft de stad een geboortebos in Gentbrugge. Omdat er nog meer groen aangeplant moet worden mogen alle jonge ouders voortaan in Zwijnaarde een boom planten. . Het is inmiddels een echt familiegebeuren geworden. Vele gezinnen brengen meteen ook oma en opa mee. En hoewel de eerste bomen nog maar pas geplant zijn moet het toekomstige Parkbos nu al het meest gefotografeerde bos zijn.