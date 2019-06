‘Fitnesskoning’ Dick Vande Vyvere blijft aangehouden voor oplichting Wouter Spillebeen

07 juni 2019

13u03 0 Gent Dick Vande Vyvere (56), de zogenaamde Fitnesskoning die de keten Passage Fitness oprichtte in de jaren ’90, is beschuldigd van oplichting. De raadkamer heeft zijn aanhouding vrijdag verlengd met een maand.

Samen met zijn levenspartner, Marleen Veldeman, bouwde Vande Vyvere de keten van fitnessclubs Passage Fitness (First) uit. Als grootste speler op de Belgische markt leverde het hem de bijnaam ‘de fitnesskoning’ op. Een tijd later kwam de budgetketen JustFit erbij. Uiteindelijk verkocht hij beide bedrijven, die intussen zijn opgegaan in de keten Basic Fit, waar het koppel momenteel niets meer mee te maken heeft.

Maar de weg naar de top verliep niet vlekkeloos. Zo ging Vande Vyvere bij tal van mensen leningen aan. Volgens het parket had hij nooit de bedoeling om die terug te betalen. Dat ontkent de advocaat van Vande Vyvere, Jo Van Overberghe. “Hij is inderdaad leningen aangegaan die hij niet terugbetaald heeft”, reageert de advocaat op de aanhouding van Vande Vyvere. “Het gerecht verdenkt hem ervan dat hij geen intentie had om te betalen, maar dat klopt niet.”

Vande Vyvere zit intussen meer dan drie weken in de cel en de raadkamer in Gent heeft zijn aanhouding met een maand verlengd. Zijn advocaten willen dat hij vrijgelaten wordt onder voorwaarden en gaan in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. Daardoor belandt het dossier nu bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.