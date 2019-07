"Fan schreef dat ze mijn nummers geweldig vond... en dat ze mijn zus was" GLORIA BOATENG LEERT VIA MUZIEK HAAR BIOLOGISCHE FAMILIE KENNEN Jeffrey Dujardin

17 juli 2019

09u45 0 Gent De Gentse muzikante Gloria Boateng (30) heeft familie over heel de wereld, die ze amper drie jaar geleden ontdekt heeft dankzij haar muziek. Gloria werd geadopteerd en kende haar biologische vader en familie niet. Tot een fan uit Londen haar aansprak op sociale media en haar zus bleek te zijn.

De 30-jarige Gloria heeft al een indrukwekkend muzikaal parcours afgelegd. Zo zat ze in de finale van Humo's Rock Rally, was ze deel van de Nieuwe Lichting 2017 van Stubru en speelde ze op het grote Hongaarse Sziget-festival. Ze begon haar muzikale reis in een doodlopend straatje. "Zoals de meeste pubers schreef ik teksten over wat me dwars zat. Dankzij een vzw die kinderen van straat hield, kwam ik in contact met muziek. Ik had al snel de microbe te pakken, niet veel later zat dat jonge meisje in een doodlopend straatje op een piano muziek te spelen. Gelukkig kwam de buurvrouw kijken", zegt ze al lachend.

Vader ontmoet

Haar muziek is haar uitlaatklep. "Ik maak alles zelf, elke song is mijn baby'tje", zegt ze. "Het moet kloppen, je moet er mij in voelen." En haar songs zorgde ook voor een dramatische wending in haar eigen leven. "Ik kende mijn vader niet toen ik opgroeide", zegt ze. Daar kwam snel verandering in toen een fan uit Londen haar een bericht stuurde op sociale media. "Ze schreef dat ze mijn muziek geweldig vond... en dat ze mijn zus was. Ik wist niet wat te zeggen", zegt ze. Uiteindelijk kwam Gloria drie jaar geleden terecht in Amsterdam. Waar ze voor het eerst haar vader ontmoette en een dag doorbracht met hem. "Ik ging met de bus richting Amsterdam, waar ik mijn vader voor het eerst zag aan de overzetboot. Dat was heel raar, we hadden dezelfde kleine bewegingen en maniertjes. Maar het was echt geweldig. Toen ik vroeg of ik nog familie had, was zijn antwoord duidelijk: 40 tantes en nonkels verspreid over heel de wereld. Het lied Kumasi gaat over dat moment, en mijn familie die ik heb over heel de wereld. In Ghana is het al een hit, het verscheen er zelfs op tv.

De muziek die Gloria maakt, vat haar goed samen: energiek, catchy en er is over nagedacht. De Gentse met Ghanese roots is een muzikant pur sang. Je kan haar het best omschrijven als een singer-songwriter waarin de invloeden van afrobeats, electro, dancehall en soul duidelijk te voelen zijn. Simpel vertaald: energie, warmte en gevoel met een goeie bassdrum.

Mensen doen nadenken

Via een speelgoedpianootje ontdekte ze de muziekkriebel en kwam ze terecht bij een microfoon, waarmee ze hiphop ontdekte. "Ik wil mensen doen nadenken met mijn muziek. Over hoe we omgaan met elkaar, we moeten opener worden en niet zo individualistisch denken."

Op De Gentse Feesten kan je Gloria aan het werk te zien op Polé Polé, wat zij ziet als het hoogtepunt van haar muzikaal jaar. "Ik had één doel en dat was Polé Polé. Het feit dat ik daar kan staan, maakt me enorm trots." Het zal wel enorm spannend worden voor haar. "Het zal de derde keer zijn dat ik met mijn liveband optreed, plus ik heb speciaal voor het optreden vier nieuwe nummers geschreven. Dus dat brengt wel druk mee."

Afspraak op donderdag 25 juli om 19 uur op Polé Polé