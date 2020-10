‘Eveline’ maakte ook slachtoffers op Gentse kunstschool Sint-Lukas: “Minstens drie slachtoffers zijn toen naar de politie gestapt” Cedric Matthys

09 oktober 2020

20u30 0 Gent De 27-jarige man uit Gent die bekende Vlamingen in de val lokte en overhaalde om naaktfoto’s te sturen, heeft in het verleden ook minstens drie slachtoffers gemaakt op kunstschool Sint-Lukas. Dat laat de communicatiedienst weten in een persbericht. “We hebben meteen slachtofferhulp ingeschakeld.”

Dat ‘Eveline’, in het echte leven G. R. genaamd, woont op een appartement in de buurt van het Dampoortstation in Gent, liet onze krant donderdag al weten. We visten uit dat de 27-jarige man jongeman grafische vormgeving studeerde aan LUCA School of Arts, wat de kunstschool nu ook bevestigt. “De betrokkene blijkt inderdaad enkele jaren geleden aan LUCA School of Arts gestudeerd te hebben", laat de communicatiedienst in een persbericht weten.

Ook tijdens die periode maakte G.R. slachtoffers. Wat er juist gebeurd, is voorlopig onduidelijk. Er wordt gesproken over “gelijkaardige incidenten”. “Toen de feiten destijds via onze vertrouwenspersonen gemeld werden”, klinkt het, “heeft de hogeschool meteen slachtofferhulp ingeschakeld. Naast psychologische hulpverlening kregen de studenten ook het advies om een klacht in te dienen bij de politie. Uit de verslaggeving van die periode kunnen wij afleiden dat minimum drie slachtoffers toen effectief naar de politie gestapt zijn.”

Pijnlijk dossier

Na de feiten werd G.R. na verschillende gesprekken uiteindelijk van de school gestuurd. Op die manier werd vermeden dat de slachtoffers tijdens hun studie nog in contact zouden komen met de dader. “Vandaag gaat onze grote bezorgdheid in de eerste plaats uit naar de slachtoffers”, laat de hogeschool weten. “Zij waren heel erg gesteld op hun privacy in de behandeling van dit pijnlijke dossier. Wij zullen dus niet over hen communiceren. Ze worden allen opnieuw door onze hulpverleners gecontacteerd. Als ze dat wensen zullen we ze opnieuw onze steun aanbieden.”