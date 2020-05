Er is weer toekomst voor theater Scala: SoGent neemt gebouw over en installeert nieuwe raad van bestuur Sabine Van Damme

01 mei 2020

10u45 0 Gent Theater Scala is gered. Althans, het gebouw zal kunnen blijven dienst doen als theaterzaal, maar de huidige structuur ervan – met Theaterplatform als uitbater – verdwijnt. De stad beëindigt de erfpacht, het gebouw komt terug in handen van SoGent, en er komt een nieuwe organisatiestructuur. “Zo kunnen we het gebouw uit handen van schuldeisers houden, en kunnen we zorgen voor een bredere invulling in de toekomst”, zegt cultuurschepen Sami Souguir.

De Scala zat al een tijdlang in moeilijke papieren. In 2009 ging het theater langs de Dendermondesteenweg open, met Johan Van Hoorde van Theaterplatform als drijvende kracht. Het gebouw werd in erfpacht gegeven tot 2056, maar verder kreeg Theaterplatform geen subsidies, ook geen werkingssubsidies. Alleen raakte Theaterplatform zwaar in de problemen met de BTW en de RSZ. Eind vorig jaar was er een put van ruim 140.000 euro. De stad stelde Van Hoorde al eerder voor om subsidies te geven, op voorwaarde dat het beheer van de Scala zou worden overgedragen, maar dat weigerde Johan toen categoriek. Nu was er - mede door corona - geen ontkomen meer aan.

140.000 euro is veel geld, maar als we dat niet doen, riskeren we dat het gebouw wordt verzegeld en de inboedel openbaar verkocht Sami Souguir

“De erfpacht is nu beëindigd, waardoor het gebouw weer in handen komt van SoGent”, zegt cultuurschepen Sami Souguir. “De 140.000 euro schulden worden vereffend en de gehele vzw wordt overgenomen. Dat is veel geld, maar als we dat niet doen, riskeren we dat het gebouw wordt verzegeld en de inboedel – zoals theaterlampen – openbaar verkocht. Om het gebouw dan terug operationeel te krijgen als theaterzaal zou ons dat minstens evenveel kosten.”

“Binnen de zes maanden zal er een nieuwe vzw worden opgericht, met volledig nieuwe bestuurders. Dat wordt een exploitatie-vzw, die geen eigen producties zal doen. Zij zullen alleen instaan voor het onderhoud en het beheer van het gebouw, en de verbreding van de werking. De zaal moet ter beschikking zijn van amateur- en volkstheater, maar ook voor toneel, dans en muziek. Er zullen ook stadsdagen in voorzien worden. En uiteraard kunnen ook de mensen van Theaterplatform er hun producties blijven opvoeren.”

Stress

Voor Johan Van Hoorde is dat een bittere pil om te slikken, maar er was geen andere optie meer. “Door corona is de Scala dicht en zijn dus ook alle inkomsten weggevallen, en we hadden al zoveel schulden. De vaste kosten bleven ook verder lopen. We stevenden recht op een faillissement af. Dus hebben we inderdaad de verbreking van de erfgoed getekend. Dat wil ook zeggen dat alle stress rond het financiële wegvalt, maar anderzijds heb ik mijn hart en ziel in dat gebouw gestoken. Wij moeten nu een andere vzw worden en zouden het huisgezelschap van de Scala blijven, met 35 speeldagen. Maar concrete afspraken daarrond zijn er nog niet gemaakt. Mag het jeugdtheater blijven? Zit dat dan in de 35 dagen? Dat is allemaal niet duidelijk. Wel is gezegd dat ik betrokken zou blijven bij het theater. Ik hoop dat dat zo zal zijn.”