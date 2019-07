“Een vouwfiets, een wandelstok en 2 flessen wijn”: al 233 verloren voorwerpen geregistreerd op Gentse Feesten Jeffrey Dujardin

24 juli 2019

15u15 5 Gent Bij de dienst Gevonden en Verloren Voorwerpen (GVV) van de Gentse politie Gent begint het al goed vol te lopen. Een vouwfiets, een wandelstok en een resem gsm’s, portefeuilles en sleutels. Voor Carine Peters en Kathleen Waeytens zijn de Gentse Feesten drukke dagen. “60 items per Feestdag, op een normale dag is dat er misschien 1", klinkt het.

De Gentse Feesten is aan zijn zesde dag toe, de helft is voorbij. Voor Carine en Kathleen van de dienst GVV in de Belfortstraat is het werken geblazen. “Het is een groot verschil met een normale werkdag”, zegt Carine. “Tijdens de Gentse Feesten krijgen we dagelijks bijna zestig voorwerpen binnen, op een normale dag is dat één of twee. En wat ook opvallend is, het is meer dan andere jaren. Bizar toch? Overal klinkt het dat er minder volk is dan normaal, misschien zijn de feestgangers slordiger dan anders”, zegt ze met een knipoog.

Alarm

Tijdens het gesprek blijft een gsm afgaan. “Een alarm”, zegt Kathleen. “We krijgen het niet uit, het is wachten tot de batterij leeg is. Om de zoveel tijd gaat het af.” De collectie is gevarieerd: van een vouwfiets tot een wandelstok waarvan de politiewoordvoerder Matto Langeraert er het van zijne denkt. “Misschien kon die persoon op miraculeuze wijze opnieuw stappen”, klinkt het.

Daarnaast blijken er enkele feesters nuchter te willen blijven, er werden zelf twee flessen wijn binnengebracht. En er is natuurlijk een hele collectie sleutels die gevonden werden. De politiewoordvoerder had daarbij een eigen miraculeuze ontdekking. “Ik ken die sleutel met dat eendje, dat is van een vriendin.” Na wat enkele berichten heen en weer werd het bevestigd. “Alweer iemand tevreden gemaakt”, klonk het op de dienst. Iets meer dan de helft van de voorwerpen komt dan ook terug bij de eigenaar terecht. De rest blijft tot 5 augustus op het politiekantoor aan de Belfortstraat. Tijdens de feesten zelfs dag en nacht.