‘Durf Ondernemen’ van UGent reikt hoofdprijs uit aan start-up Dripl Wietske Vos Sabine Van Damme

08 oktober 2020

20u14 0 Gent Durf Ondernemen (DO!) van UGent reikte gisterenavond tijdens een cornaproof gala-avond 3 juryprijzen en een publiekprijs uit aan studenten en onderzoekers die starten als ondernemer. Winnaar werd het team van Dripl, dat een drankautomaat bedacht om herbruikbare flessen te vullen met gezonde frisdranken.

DO! coacht en begeleidt al tien jaar lang studenten en onderzoekers die tijdens en na hun studies als ondernemers aan de slag gaan. In een traject van 7 maanden worden ze klaargestoomd om met hun product de markt te veroveren. Dit jaar volgden 16 teams dit traject. “UGent is pionier op dat vlak”, aldus Steve Stevens van DO! UGent. “DO! startte exact 10 jaar geleden als eerste met de invoer van een statuut voor student-ondernemers, te vergelijken met het topsportstatuut, om zo deze jonge ondernemers dezelfde flexibiliteit en professionaliteit te gunnen als topsporters.”

Tijdens de DO! Expedition uitreiking woensdagavond in de Miry-zaal in het conservatorium reikte DO! voor het tweede jaar op rij 3 juryprijzen en een publieksprijs uit aan 4 van deze 16 teams. 8 studenten en doctorandi stelden op deze avond hun project voor.

Gezonde frisdrank in hervulbare flessen

Winnaar van de avond werd Dripl, die met zijn gezonde automaat de berg aan frisdrankverpakkingen en het daarmee gepaard gaande transport wil reduceren. Ook is er het gezondheidsaspect: de meeste klassieke frisdranken bevatten veel suikers.

Ex aequo op de tweede en derde plaats eindigden Neocof en Straight Up. Neocof produceert duurzame, ecologische poreuze materialen met toepassingen op het gebied van waterzuivering, luchtzuivering, recyclage en farmaceutica.

(Lees verder onder de foto).

Straight Up gaat de strijd aan met rug- en nekpijn: het bedrijfje ontwikkelde een app die met behulp van een draagbare tracker elke beweging registreert en laat zien waar je in de fout gaat, net zolang tot je je gewoontes verandert.

(Lees verder onder de foto).

De jurywinnaars winnen per team 2.000 euro en recht op kantoorruimte voor 2 maanden in het coworking initiatief Kohezie aan de Coupure.

De publiekprijs ging naar Scarab Sports, dat toepassingen bedenkt voor sporters om tijdens de training niet alleen fysiek, maar ook technisch en cognitief sneller vooruitgang te boeken. Zij winnen een traject aangeboden door VOKA.

(Lees verder onder de foto)

Tijdens dezelfde ceremonie overhandigde UGent-rector Rik Van de Walle een ere-doctoraat aan professor Koen De Bosschere, oprichter van Durf Ondernemen, voor het creëren van het statuut van student-ondernemer.