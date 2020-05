“Drugprobleem Brugse Poort wordt in kaart gebracht.” Burgemeester belooft beterschap voor volkswijk Sabine Van Damme

03 mei 2020

12u59 11 Gent De problemen van de voorbije dagen in de Brugse Poort worden wel degelijk ernstig genomen, zowel door het stadsbestuur als door de politie. Dat stelt burgemeester Mathias De Clercq, als antwoord op een open brief die een buurtbewoner schreef. “De politie is volop bezig met volledige beeldvorming van de situatie inzake de drugscriminaliteit in de Brugse Poort.”

De Brugse Poort was de voorbije dagen een hot topic in de Gentse media. Vechtpartijen legden een sluimerend onderliggen probleem bloot. Ondanks beterschap de voorbije jaren is de Brugse Poort toch weer de Drugse Poort geworden, zo blijkt. Bewoner Daan Seghers, mede-oprichter van de actiegroep ‘Graag Geknipt’, legde de vinger op de wonde in een open brief aan de burgemeester.

Die heeft intussen een antwoord gestuurd (integraal te lezen hieronder). De burgemeester stelt daarin dat hij de incidenten van de voorbije dagen ten zeerste veroordeelt, maar ook dat de problemen heel ernstig worden genomen, zowel door het stadsbestuur als door de politie. “De situatie wordt op de voet gevolgd, en naar aanleiding van de incidenten zijn extra patrouilles ingezet, zowel in uniform als in burger.” Hij wijst er ook op dat de Brugse Poort een prioritaire wijk is in het Zonaal Veiligheidsplan van de politie. “Deze structurele aanpak zal de komende tijd nog verder worden opgedreven. Zonder in detail te treden kan ik meegeven dat de politie volop bezig is met een volledige beeldvorming van de situatie inzake de drugscriminaliteit in de Brugse Poort. De bedoeling is zowel de vraag- als aanbodzijde aan te pakken. Naast deze acties werkt de politie ook kort op de bal door onder meer de inzet van het Overlastteam, STROP- patrouilles, patrouilles in burger en natuurlijk inzet vanuit de wijkpolitie.” De burgemeester wil naast de repressieve acties ook blijven inzetten op preventie. “Door op deze beide fronten in te zetten wil ik de leefbaarheid in de wijk doen verbeteren. Daar gaan we samen voor.”

Hieronder de integrale brief van de burgemeester en de brief van buurtbewoner Daan Seghers:

Het antwoord van Mathias De Clercq:

Dank vooreerst voor uw mail en engagement tav de buurt. Ik apprecieer dit ten zeerste.

We moeten de problemen benoemen en de problemen, integraal en structureel, aanpakken en oplossen.

Sta mij toe duidelijk te stellen dat ik deze incidenten ten zeerste veroordeel en zij door zowel het stadsbestuur als de politiediensten weldegelijk heel ernstig worden genomen.

Ik wens te benadrukken dat de situatie op de voet wordt gevolgd en naar aanleiding van de incidenten extra patrouilles zijn ingezet, zowel in uniform als in burger.

Ook de coronaploegen van de politie houden verscherpt toezicht. Deze controles leiden niet enkel tot effectieve arrestaties maar hebben uiteraard ook een preventief effect, in de lijn met het tweesporenbeleid (preventie en repressie) dat door onze stad wordt gevolgd bij de aanpak van criminaliteit.

Structureel betreft de wijk Brugse Poort een prioritaire wijk in het Zonaal Veiligheidsplan van de politie. Deze structurele aanpak zal de komende dagen, weken en maanden nog verder worden opgedreven. Zonder in concrete details te treden kan ik meegeven dat de politie volop bezig is met volledige beeldvorming van de situatie inzake de drugscriminaliteit in de Brugse Poort.

De bedoeling is zowel de vraag- als aanbodzijde aan te kunnen pakken. Naast deze acties werkt de politie ook kort op de bal door o.a. de inzet van het Overlastteam, STROP- patrouilles (= gerichte acties), patrouilles in burger en natuurlijk inzet vanuit de wijkpolitie.

Het is mijn overtuiging dat niet enkel deze repressieve acties lonen doch er dient ook verder te worden ingezet op het preventieve luik. Dit zullen we doen door verder in dialoog te treden met diverse personen en stakeholders in de buurt.

Politie, het stadsbestuur, wijkverenigingen en bewoners zijn voor mij partners voor de leefbaarheid in de buurt, tegen de diverse vormen van overlast.

Door op deze beide fronten in te zetten wil ik de leefbaarheid in de wijk doen verbeteren. Daar gaan we, samen, voor.

De bezorgdheid van de wijk is immers ook absoluut de bezorgdheid van mezelf en het ganse stadsbestuur.

Weet dat de situatie in de wijk in elk geval verder stipt wordt opgevolgd.

Ik wil ook de buurtbewoners op de hoogte houden van de diverse stappen en inspanningen die we daartoe nemen.

Graag treed ik ook met u verder in dialoog zo u wenst.

Groet,

Mathias De Clercq.

De brief van buurtbewoner Daan Seghers:

Beste buurtbewoners,

Al bijna 10 jaar wonen mijn vrouw en ik in de Brugse Poort. Sinds 4 jaar zijn daar aanvankelijk 1, en ondertussen 2 zonen bij gekomen. We wonen in de Brugse Poort omdat wij ons hart hebben verloren aan deze wijk en zijn dynamiek. Wij houden van de diversiteit in de wijk en van alle initiatieven die hier als paddenstoelen uit de grond schieten. Het lijkt ons erg saai om ergens in een wijk in een dorp te gaan wonen en heel dit bonte allegaartje niet meer mee te maken. Wij wonen in de Weversstraat, vlakbij Sint Jan Baptist. Iets wat velen het epicentrum van onze wijk noemen. Onze tuin komt uit op het Karel Waeriplein.

Een wijk met een levendige dynamiek heeft echter ook logischerwijs zijn keerzijde van de medaille. Wij zijn van mening dat je niet alleen moet roepen om verandering, maar daar zelf (in beperkte mate) voor kan helpen zorgen. Zo zit ikzelf in de organisatie van Ongehoord Brugsepoort, staat het nummer van het sluikstortmeldpunt als sneltoets in onze GSM en hebben wij mee het initiatief “Graag Geknipt” gestart. Ge(mis)bruik van narcotica proberen wij in de directe omgeving van ons huis te ontmoedigen door gekende gebruikersplaatsen proper te houden of plantjes te planten waar voorheen gebruikers hun naalden deponeerden.

Wat wij ook merken is dat de sfeer in de wijk een dynamisch gegeven is. Het ene moment kun je de wijk ophemelen als een zalige plek om te wonen, het andere moment voel je de sfeer afglijden naar het negatieve en kun je de Brugse Poort even vervloeken. Deze Dynamiek kan even snel veranderen als ik van onderbroek.

De laatste weken/maanden zitten we door de hele Corona crisis globaal gezien in een erg onstabiele/onzekere periode, en dat reflecteert zich ook op onze wijk. Ik heb mij tot voor kort nog nooit onveilig gevoeld, maar sinds kort voel ik hier een sfeer die ik nog niet ervaren had. Het is niet ok dat, wanneer je op wandeling bent met je jonge kinderen in een kinderwagen, even halt moet houden omdat 2 mannen nog snel een deal moeten afwerken op klaarlichte dag. Het is niet ok dat er wordt geschoten door de ordediensten en dit amper in het nieuws komt. Het is niet ok dat afrekeningen in het drugsmilieu openlijk en voor de ogen van kinderen plaatsvinden. Het is niet ok dat er nadien een kat- en muisspelletje ontstaat tussen de ordediensten en jongeren uit de buurt.

Onze wijk heeft een enorm potentieel, maar we mogen onze oogkleppen niet opzetten voor de problemen die er heersen. Onder het mom “als ge verandering wilt, begin er dan zelf mee”, stuur ik deze brief alvast naar onze burgemeester. Ik heb het gevoel dat ons zelfverkondigd “progressief” stadsbestuur ons de laatste tijd een beetje vergeet. Ik hoop dat de gespannen sfeer die er momenteel heerst, snel plaats ruimt voor de positieve vibe waar ik zo van hou.

Normaal gezien moet ik over zo’n zaken kunnen praten en discussiëren met mijn vrienden, het liefst tussen pot en pint. Omdat dit momenteel, door de gekende redenen niet mogelijk was. Zijn jullie even het slachtoffer om mijn virtueel betoog te aanhoren. Aan de mensen die hier niets aan hebben excuses. Aan mensen die mijn mening kunnen volgen, deel gerust.