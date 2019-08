‘Dokter Oksel’ zoekt 30 vrijwilligers met stinkende en bezwete kleren Sam Vanacker

07 augustus 2019

16u18 8 Gent Onderzoeker Chris Callewaert van de Ugent is op zoek naar dertig mensen die hun naar zweet stinkende kleren willen afgeven voor de wetenschap. Callewaert is afkomstig van Westrozebeke, maar woont ondertussen in Gent, waar hij al tien jaar onderzoek doet naar zweetgeur. Zijn collega’s hebben hem daarom de bijnaam ‘Dokter Oksel’ gegeven.

Chris Callewaert (33) werkt bij het Centrum van Microbiële Ecologie en Technologie (CMET) en is op zoek naar vrijwilligers die veel zweten en dus veel stinkende kledingstukken hebben. De bio-ingenieur wil het probleem van ongewenste geurvorming en gele vlekken op kledingstukken onderzoeken en oplossen. “Er zijn twee factoren die geur kunnen veroorzaken. Enerzijds is er uiteraard de huid, maar anderzijds kan ook de kledij een bron van geur zijn. Uit eerder onderzoek weten we al dat polyestervezels bijvoorbeeld veel meer geur vasthouden dan katoenvezels.”

Bacterievorming

“De bacterievorming op polyestervezels is ook veel sterker. Wassen maakt het probleem vaak alleen maar erger. Op een temperatuur van dertig graden worden bacteriën niet gedood, maar vermenigvuldigen ze zich zelfs. Als het kledingstuk dan ook nog eens traag droogt, kunnen de bacteriën zich helemaal vastzetten op de vezels. Daardoor is het zelfs mogelijk dat iemand geen last heeft van lijfgeur, maar wel van stinkende kledij. Door de kledingstukken van begin tot einde op te volgen, kunnen we het soort bacteriën in kaart brengen en zo tot oplossingen komen. Einddoel van het onderzoek is de ontwikkeling van een bacteriedodende component die bijvoorbeeld zou kunnen toegevoegd worden aan het wasmiddel.”

Uit eigen ervaring

Callewaert is niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 onderzocht hij ook al het effect van deodorant op okselgeur. “Hoe ik erbij gekomen ben me op dit specifieke probleem te richten? Uit eigen ervaring. Als student had ik last van okselgeur. De fascinatie begon toen ik thuis aan het schilderen was in een oud t-shirt. Ik waste me en trok de dag nadien hetzelfde t-shirt aan. Ik wou weten hoe het kwam dat mijn t-shirt de zweetgeur vasthield.”

Het Centrum van Microbiële Ecologie en Technologie in Gent is op zoek naar dertig mensen tussen 18 en 75 jaar die een sterker-dan-normale geur in hun kleding hebben. Tijdens de studie moeten de proefpersonen zich een week wassen met geurloze zeep. Nadien wordt hen gevraagd om een t-shirt 48 uur te dragen en die naar het labo in Gent te brengen voor staalname. Ze krijgen alvast een financiële vergoeding. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Florence.VanHerreweghen@ugent.be.