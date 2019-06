“Deze trieste cijfers bewijzen dat controles op snelheid nodig blijven”: 1 op 4 gecontroleerde voertuigen reed gisteren te te snel Jeroen Desmecht

17 juni 2019

16u43 9 Gent Bijna één op de vier voertuigen die gisteren de lens passeerde bij een snelheidscontrole in Drongen, reed te snel. De Gentse politie controleerde zondag iets meer dan 1.200 wagens. Drie snelheidsduivels maakte het zo bont, dat ze plaatse hun rijbewijs mochten afgeven voor vijftien dagen. “Deze trieste cijfers bewijzen dat controles op snelheid nodig blijven.”

De controles vonden tussen 14 uur en 22 uur plaats langs de Deinsesteenweg, de Gavergrachtstraat en de Luchterenstraat. 24 procent van de gecontroleerde automobilisten vloog op de bon. “De topsnelheden zijn zorgwekkend", klinkt het bij de politie. “Op de Deinsesteenweg noteerden we 135 kilometer per uur. Dat is 65 kilometer per uur te snel.”

Ook op de twee andere locaties, beiden een zone 50, werden snelheden van respectievelijk 94 en 100 kilometer per uur gemeten. De rijbewijzen van de snelheidsduivels werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Op de drie locaties vonden ook alcoholcontroles plaats. Twee bestuurders mochten - na meerdere glaasjes te veel - ook hun rijbewijs inleveren: de éné blies 1.63 promille (ongeveer 8 pinten bij een man, red) de andere 2.05 promille (ongeveer 11 pinten bij een man, red).