“De term ‘schrik van de horeca’ is op haar niet van toepassing” Beruchte tafelschuimster heeft voor het eerst advocaat Wouter Spillebeen

16 augustus 2019

15u34 1 Gent De 49-jarige tafelschuimster Nadine W. is voor het eerst vertegenwoordigd een advocaat en die vindt dat de vrouw vooral psychologische hulp nodig heeft. Ze moest zich in de rechtbank verantwoorden voor vijf feiten in Gent terwijl ze momenteel al voor zes tot zeven jaar in de gevangenis zit voor meer dan honderd feiten van tafelschuimen aan de kust en in Gent. “Omdat ze zelf nooit vroeg om gunsten of voorwaarden, kreeg ze altijd de maximumstraf.”

De dakloze Nadine W. kwam bekend te staan als ‘schrik van de kusthoreca’ toen ze zowat alle West-Vlaamse restaurants afschuimde, eten en drank bestelde en daarna vertelde dat ze niet kon betalen. De restaurateurs waren het beu en verspreidden haar foto, waarna ze nergens meer welkom was. De vrouw verlegde haar actieterrein dan maar naar Gent, waar ze ook al snel naam maakte bij de lokale horecazaken.

Psychoses

Ze verzamelde de ene veroordeling na de andere zonder ooit op te dagen in de rechtbank. Toen ze vorige maand genoeg celstraffen had verzameld en de termijn om beroep aan te tekenen verstreken was, werd ze opgesloten in de Nieuwewandeling in Gent. Daar moet ze zes tot zeven jaar brommen. Zelfs nu komen haar rechtszaken nog voor en nu ze in de gevangenis zit, kan ze niet anders dan aanwezig zijn. Eind juli stond ze voor de eerste keer voor de rechter, weliswaar zonder raadsman. Vandaag kreeg ze voor de eerste keer bijstand van advocaat Peter Gonnissen.

“Ik werd gecontacteerd door familie van W. om haar te vertegenwoordigen”, legt de advocaat uit. “Ze heeft al sinds haar kindertijd psychologische begeleiding nodig en had zelf nooit de kennis om bijstand te vragen. Met het tafelschuimen beseft ze niet dat ze iets fout doet. Ze wil gewoon eten.” Gonnissen bracht een brief mee van de zus van W. om haar toestand te schetsen. Sinds ze op dertienjarige leeftijd extreem begon te vermageren, bezoekt ze de ene psycholoog na de andere. “In 2004 had ze een enorme psychose. In 2009 en 2010 ging het opnieuw helemaal fout. Ze was er dan even bovenop, maar toen haar mama in 2018 dementie kreeg, had dat ook een effect op haar.”

Mentale helderheid

Nadine W. werd in die periode dakloos en doolt sindsdien door de straten terwijl ze nog steeds met een psychose worstelt. “Ze hoort niet thuis in een gevangenis, maar ze moet residentieel opgenomen worden. In de gevangenis wordt ze ook opgevolgd door psychologen en dokters omdat ze geen toestand heeft die haar toelaat om normaal te functioneren. We willen dan ook dat de term ‘schrik van de horeca’ rechtgezet wordt, want dat is niet van toepassing op haar. Verschillende uitbaters hebben al gezegd dat ze haar gewoon een bord eten zouden hebben gegeven als ze haar problemen hadden gekend”, volgens Gonnissen.

Ondanks haar psychologische toestand, kreeg W. telkens strenge gevangenisstraffen. “Bij vorige veroordelingen kon ze niet vragen om voorwaarden of om gunsten omdat ze er niet de mentale helderheid voor had. Iedereen ziet dat er meer aan de hand is, want ze ziet er ziek uit en kan moeilijk een gesprek voeren. Maar als ze zelf niet vraagt om een behandeling, krijgt ze er ook geen”, duidt de advocaat. De vrouw staat nu terecht voor vijf feiten van tafelschuimen in Gent en riskeert een bijkomende straf van zes maanden, maar Gonnissen vraagt de opschorting en een bijkomend psychologisch onderzoek. Zelfs de vorige veroordelingen kunnen dan mogelijk nog aangepast worden. Gonnissen: “We willen aantonen dat ze niet de mentale capaciteit had om te weten dat er een zitting doorging. Dat wordt moeilijk aanvaard door de rechtbank, maar er zijn dossiers waar het wel gelukt is. Voor een paar veroordelingen in Brugge en Veurne kunnen we nog in beroep gaan en dat zullen we ook doen. Hopelijk kunnen we haar zo nog de hulp geven die ze nodig heeft.”