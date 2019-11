‘De asse waait de tuin weer binnen’. Hoe een naam in oude boeken leidde tot het levensverhaal van de ‘Oudste Jood van Gent’ en zijn familie Sabine Van Damme

07 november 2019

10u57 1 Gent Auteur Willy Roggeman, vandaag 85, vond als student in 1953 op zijn kot 74 boeken die van ene Suse Esberg bleken te zijn. Dat is de aanzet voor een wonderlijk boek van de hand van professor Jürgen Pieters. Hij ging op zoek naar die ‘Suse Esberg’, en reconstrueerde haar levensverhaal. In het boek dat hij daarover schreef wordt niet alleen duidelijk hoe de boeken van de Duitse dame in Gent terechtkwamen. Ook de deportatie van haar man en zoon komen aan bod. Over de zoektocht naar Suse Esberg loopt nu een tentoonstelling.

Het boek ‘De asse waait weer door de tuin’ leest als een roman, maar geen letter ervan is fictie. Het verhaal is de weerslag van de zoektocht van professor literatuurwetenschap Jürgen Pieters, die zich ruim een jaar lang verdiepte in de identiteit en het verhaal van ene Suse Esberg, een naam die ‘zomaar’ ergens in enkele boeken stond.

“In 2008 schonk auteur Willy Roggeman, die ik persoonlijk ken, zijn collectie boeken aan de universiteit Gent”, vertelt Pieters. “Het zijn 4.500 boeken, waarin overal zijn naamstempel staat. Overal, behalve in 74 exemplaren. Die vond hij in 1953 op zijn kot in de Holstraat. Daarin stond de stempel met de naam ‘Suse Esberg’. Roggeman heeft nooit geweten wie Suse Esberg was. Hij wist – vele jaren later – wel dat ze uit het Duitse Wolfenbüttel kwam.” De interesse van Pieters was al snel gewekt. Hoe kwamen die Duitse boeken op een Gents kot terecht? Wie was Suse Esberg?

Meer dan een jaar duurde de speurtocht van Pieters, maar hij spitte wel een volledige familiegeschiedenis boven. Suse Esberg was geen Joodse, zoals Roggeman dacht. Haar man Ivan Esberg was dat wel. Het was een welstellend gezin, en zoon Joachim werd al geboren nog voor Suse en Ivan getrouwd waren. Het opkomende nazisme tekende ook hen, en zoon Joachim werd in 1933 naar Gent gestuurd om te studeren, aan het Koninklijk Atheneum van de Ottogracht. Zijn vader had hier handelsrelaties. Joachim zat op ‘pensionaat’ in de Holstraat, vermoedelijk dus op dezelfde kamer als Willy Roggeman 20 jaar later. Anderhalf jaar later pleegde Joachims moeder – Suse Esberg dus – zelfmoord.

Maar het verhaal gaat verder, hoe Joachim hier in Gent les gaf, hoe hij in 1940 samen met zijn vader het land werd uitgezet omwille van zijn Duitse nationaliteit, en in een Zuid-Frans kamp terechtkwam, hoe zijn vader daar weggeraakte maar Joachim niet. En hoe zijn leven eindigde in het najaar van 1942 in Auschwitz. Ivan Esberg keerde terug naar Gent en werd 101 jaar oud. Hij stond hier bekend als ‘de oudste Jood van Gent’. (Lees verder onder de foto)

Jürgen Pieters vond de correspondentie terug van Joachim aan zijn jeugdliefje Lore, maar ook gedichten van de jongeman, en foto’s van het gezin door de jaren heen. Zijn zoektocht naar Suse Esberg en haar familie wordt vanaf dit weekend tot 30 november tentoongesteld in het Vandenhove Paviljoen. De 78 boeken van Suse Esberg die de aanleiding waren tot dit hele verhaal, staan er netjes op een karretje uitgestald.

Tentoonstelling ‘De Boeken van Suse Esberg’, van 8 tot 30 november in het Vandenhoven Paviljoen van de UGent, Rozier 1, telkens op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 uur.

Het boek ‘De asse waait de tuin weer binnen’ is onder meer te verkrijgen bij boekhandel Walry.