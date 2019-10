“Dat hij mij een kopietje van de kwitantie stuurt”: oplichter trapt op tenen van rechtbankvoorzitter met ongelukkige uitspraak JDG

04 oktober 2019

14u44 0

“Hoe durft u dat te vragen?”, rechtbankvoorzitter Caroline Blomme wist even niet wat ze hoorde toen een 37-jarige Gentenaar zich deze middag ongelukkig uitsprak tijdens zijn proces. De man lichtte zijn slachtoffer voor honderden euro’s op. Voor een bedrag van 500 euro is dat bewezen. De overige 300 euro bracht het slachtoffer cash over, waardoor er dus geen bewijs van is. “Dat hij mij een kopietje van de kwitantie stuurt”, flapte de beklaagde er zenuwachtig uit. Zijn advocate bracht het iets zachter aan en pleitte voor een opslorping van de straf. De man werd een tijdje terug voor gelijkaardige feiten - in dezelfde periode - veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden. In dat geval wordt hij schuldig bevonden maar zal de rechtbank geen extra straf opleggen. Over de exacte omstandigheden van de de oplichting werd tijdens de zitting geen uitleg gegeven. Vonnis op 25 oktober.