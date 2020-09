Dan toch hoop voor een parkje aan Oud Justitiepaleis op Koophandelsplein Sabine Van Damme

09 september 2020

15u54 6 Gent “Bij de uitwerking van haar projecten houdt de Regie der Gebouwen rekening met vele randvoorwaarden, waaronder een inpassing in de stedelijke omgeving, vergroening, duurzaamheid, energiezuinigheid, ...” Dat antwoordde minister Koen Geens aan Stephanie D’Hose, die wilde weten of de parking van het Oud Justitiepaleis op het Koophandelsplein een parkje kan worden.

“Het is al jaren een wens van het Gentse stadsbestuur om van het Koophandelsplein, aan het einde van de Veldstraat, een nieuw openbaar park te maken”, stelt D’Hose. “De schitterende ligging, ingesloten door de opera, het oude justitiepaleis en de Leie maken van het plein een unieke locatie. Zo kan de ruimte voor het oud justitiepaleis aan het Koophandelsplein – tot op heden gebruikt als privéparking door Justitie voor personeel – een betere bestemming krijgen.

In het verleden zijn hierover vanuit de stad al vaker gesprekken aangeknoopt met de Regie der Gebouwen, maar zonder resultaat. Met drie ondergrondse parkeergarages in de buurt kan deze plek echt wel enorm worden opgewaardeerd in vergelijking met de huidige toestand. Vlaanderen zet al langer in op kleinschalige en vernieuwende stadsvernieuwingsprojecten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen, maar de parking is niet hun eigendom.”

Studie

Minister Geens stelt dat er een restauratiedossier wordt opgesteld voor de volledige site. “De verschillende hoven en rechtbanken in Gent zijn momenteel gehuisvest op verschillende sites, waaronder het voormalig Justitiepaleis aan het Koophandelsplein. Het is noodzakelijk om na te denken over een functionele en efficiënte locatie van alle gerechtelijke diensten in Gent, een oefening die momenteel aan de gang is. Op basis van de resultaten daarvan, zou een studie voor de restauratie van het Oud Justitiepaleis en de esplanade gestart kunnen worden. Pas daarna kan de inhoud en de timing worden bepaald. Bij de uitwerking van haar projecten houdt de Regie der Gebouwen rekening met vele randvoorwaarden, waaronder een inpassing in de stedelijke omgeving, vergroening, duurzaamheid, energiezuinigheid, ... maar dit steeds in het kader van haar opdracht om een efficiënte en kwaliteitsvolle huisvesting van de verschillende federale overheidsdiensten te verzekeren.”

Als er een parkje komt, zal het in elk geval niet voor morgen zijn. Vermoedelijk wordt de parking eerst nog een jarenlange werfzone voor de restauratie van het gebouw, maar er is wel hoop voor de toekomst.