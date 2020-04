Creatieve Gentenaars maken ‘Quarantekeningen’ op ramen van burgers en lokale middenstand: “Fietsers en wandelaars opfleuren met vrolijk straatbeeld” Yannick De Spiegeleir

20 april 2020

06u00 0 Gent Hoe kan ik mijn steentje bijdragen om de sfeer in coronatijden positief te houden? Met die gedachte in het achterhoofd kwam Hanne Deceuninck op het idee om tekenaars en creatieve Gentenaars uit te nodigen om een mooie raamtekening te maken in hun buurt onder de noemer ‘Quarantekening’. Bekende namen als Eva Mouton, Sassafras De Bruyn en Pol Cosmo springen mee op de kar.

Wie in deze coronatijden door Gent wandelt, heeft misschien al een Quarantekening opgemerkt. Zo vind je op het raam van ontbijt- en brunchzaak Franz Gustav aan de Ham een prachtexemplaar van de hand van scheepskat en sprokkelhout en op de ruit van Akker en Ambacht in de Brugse Poort liet Marc-Aurèle Versini zijn creativiteit los. Het is slechts een greep uit het rijke aanbod.

“Het begon met een mailtje naar enkele tekenaars die we via via konden bereiken en plots ging het snel”, vertelt initiatiefneemster Hanne Deceuninck. Ondertussen hebben al 20 creatieve zielen toegezegd. “Ze verrassen een buur, steken de uitbater van hun stamcafé een hart onder de riem. Zo verfraaien ze samen de dagelijkse wandeling door Gent en zorgen we voor een glimlach bij vele passanten”, verduidelijkt Hanne.

Spontaan initiatief

Quarantekening is een spontaan initiatief dat Gent en bij uitbreiding Vlaanderen wil laten opleven in deze bizarre, ontroerende en uitzonderlijke periode van de coronacrisis. “De reacties tot nu toe zijn hartverwarmend en het enthousiasme is groot. Illustrator Kristien Aertssen tekende bijvoorbeeld op het raam van haar kleinzoon, die ze nu al een paar weken niet meer mag knuffelen. De tekeningen zorgen voor een positief, vrolijk straatbeeld. Het geeft de mensen duidelijk energie op een moment dat dit meer dan nodig is. Zeker nu de maatregelen net verlengd zijn en de mooie zomervooruitzichten sneuvelen. Ik wil een paar goede vrienden en vooral de fantastische tekenaars bedanken die enthousiast hun werk delen met Gent. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn.”

Maak zelf een Quarantekening

Je kan ook zelf meedoen aan Quarantekening. “Kies een raam in je buurt en teken er op los. Vermeld zeker @quarantekening op het raam en deel je werk op onze instagram of facebookpagina met #quarantekening”, luidt de oproep.

Meer info op de Facebookpagina Quarantekening of het gelijknamige Instagramaccount. Een overzicht van alle locaties van de Quarantekeningen vindt je op een kaart via deze link.