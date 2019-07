“Brullende muziek en asociaal rijgedrag”: Politie controleert in omgeving Sluizeken na resem klachten Laagvlieger betrapt met 138 per uur in zone 50 Sam Ooghe

05 juli 2019

12u43 0 Gent De Gentse politie heeft donderdagavond- en nacht intensieve controles georganiseerd in de omgeving van het Sluizeken. Bewoners hadden bij de politie al meermaals hun beklag gedaan over het asociaal en gevaarlijk rijgedrag in de buurt.

Overdreven snelheid, verbodsboden negeren, luide muziek en brullende motoren bij het overdreven optrekken: de bewoners van de buurt rond het Sluizeken zijn het asociaal rijgedrag in hun buurt meer dan beu. Na verschillende klachten, besliste de politie om een volledige avond en nacht doorgedreven controles uit te voeren. Op overdreven snelheid, maar ook op andere inbreuken, met meerdere mobiele patrouilles. “Met deze actie wil de Gentse politie kordaat optreden tegen dooddoeners in het verkeer: snelheid, alcohol en drugs”, laat de politie weten. “Maar we willen hiermee ook paal en perk stellen aan asociaal rijgedrag dat de verkeersleefbaarheid van de buurt in het gedrang brengt.”

138 per uur

In de Goudstraat (zone 30) vielen de snelheden mee: er werden 60 voertuigen gecontroleerd, waarvan er drie te snel reden. Aan Dok-Zuid passeerden 428 voertuigen de camera van de politie. Daarvan reden er 99 te snel, of iets meer dan 20 procent. “De topsnelheid hier bedroeg niet minder dan 138 kilometer per uur", aldus de politie. “Zeven rijbewijzen werden effectief ingetrokken. Van één bestuurder werd het voertuig geïmmobiliseerd toen bleek dat hij geen rijbewijs bij zich had en eigenlijk al een levenslang rijverbod op zijn naam had staan.”

Daarnaast werden nog 56 andere verkeersovertredingen vastgesteld, waarvan 25 parkeerovertredingen en 18 chauffeurs die een verbodsbord negeerden.