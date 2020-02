‘Boetevalstrik Vrijdagmarkt’ brengt minder op sinds er extra bord staat Sabine Van Damme

12 februari 2020

06u15 0 Gent Sinds er een extra verkeersbord staat net voor de inrit van de parking Vrijdagmarkt, zijn er veel minder mensen die zich laten vangen aan de ‘boetevalstrik’. Dat blijkt uit cijfers die Veli Yüksel opvroeg. “Een goede zaak”, vindt hij. “Toeristen houden liever andere souvenirs over aan een bezoek aan Gent.”

Wie via de Kammerstraat naar de parking Vrijdagmarkt rijdt, riskeert in de boetevalstrik te trappen. Als de parking volzet is en er een wachtrij staat, durven mensen wel eens weg te rijden via de ventweg, het baantje vlak voor de parking, dat over de Vrijdagmarkt richting Sint-Jacobs gaat. Maar dat mag niet, en er staat een camera om dat te registreren. Sinds de invoering van het circulatieplan in april 2017 zorgde die ene camera al voor 8.053 boetes (cijfers tot 5 februari), of voor 452.437 euro aan boetes.

“In 2019 vroeg ik schepen Watteeuw om een extra bord te plaatsen om de situatie te verduidelijken”, zegt Veli Yüksel (Open Vld). “In juni gebeurde dat. Die kleine ingreep mist duidelijk zijn effect niet: er zijn minder overtredingen – en dus minder boetes – genoteerd. Het aantal in 2019 duikt zelfs onder dat van 2017. Dat is een goede zaak. Gentenaars en toeristen houden graag andere souvenirs dan een boete over aan onze stad.”

Voor de volledigheid: in 2017 (vanaf 3 april) werden 2.473 boetes uitgeschreven aan de Vrijdagmarkt, in 2018 waren dat er 3.115 en in 2019 nog 2.319.