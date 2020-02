“Bezoekerscentrum Sint-Baafskathedraal zal klaar zijn tegen oktober”



Erik De Troyer

18 februari 2020

14u26 0 Gent In de Sint-Baafskathedraal wordt tegen de klok gewerkt om het bezoekerscentrum klaar te stomen voor de opening op 8 oktober. Er moet nog heel wat gebeuren maar de architecten en aannemers maken zich sterk dat het kan. Enkel de achtergevel zal vermoedelijk nog niet klaar zijn wanneer het bezoekerscentrum opent.

Het zijn enorme werken die aan de gang zijn. Om te beginnen wordt de crypte onder de Sint-Baafskathedraal een bezoekerscentrum met ‘augmented reality’. Men zal er een soort virtuele tour door de geschiedenis van het Lam Gods kunnen volgen. Enkele maanden geleden lag die crypte nog vol met beenderen. Het was één van de vele plaatsen waar de meer dan 1.000 skeletten van de kathedraal gevonden werden. Vandaag zijn die skeletten afgevoerd. Op de plek kwam er op het eerste zicht een eenvoudige betonnen vloer. “Maar onder deze vloer zit meer dan 10 kilometer bekabeling. De helft daarvan zijn bedoeld voor data. Die augmented reality vraagt zeer veel brandbreedte en dat was onze voornaamste bezorgdheid”, klinkt het.

De crypte bevat ook een Romaans gedeelte en dat heeft prachtige muurschilderingen. Die zijn momenteel weggestoken achter doeken. Om die muurschilderingen te bewaren wordt in de ruimte voor klimaatregeling gezorgd.

Aan de achterkant van de Sint-Baafskathedraal staat inmiddels een grote betonnen sokken die 18 meter boven de grond uitsteekt. In die sokkel komt de lift. Die moet het mogelijk om alle delen van de kathedraal toegankelijk te maken, ook met een rolstoel. Rondom die betonnen toren komt dan weer een trap. Onder de oude binnenkoer wordt een sanitair blok gestopt. Het wordt een opmerkelijk modern blok dat eigenlijk enkel vanuit de tuin van het bisschoppelijk paleis echt te zien zal zijn.

Ook de achtergevel wordt gerestaureerd van het dak tot de fundering en dat is een enorm werk. Aanzienlijke delen van die achtergevel zijn verweerd. De slechtste stenen werden verwijderd en worden nu vervangen door nieuwe exemplaren. Die worden dan ter plaatse in de juiste vorm gehakt. Het is echt ambachtelijk werk met een hamer en een beitel. Intussen worden de glas- en loodramen van de achterzijde van de kathedraal in een atelier hersteld. Het Lam Gods zal uiteindelijk in de sacramentskapel komen te hangen, dat is de kapel helemaal achterin de kathedraal.

De oorspronkelijke deadline was juni van dit jaar maar die deadline werd al een poos geleden verlaten. Nu moet het bezoekerscentrum en de sacramentskapel klaar zijn tegen 8 oktober. Er moet nog bijzonder veel gebeuren. “Maar we zitten nog behoorlijk op schema”, zegt Maaike Blancke van architectenbureau Bressers. “Er wordt ook op meerdere plekken tegelijkertijd gewerkt. We zullen die deadline nog steeds halen. De restauratie van de buitenzijde kan wel nog een tijdje langer duren.”

“Het moet klaar zijn”, zegt ook Peter Malfliet, woordvoerder van het bisdom. “We houden de druk hoog. Dat moet ook met zo’n strakke deadline.”

Intussen is er ook een werkgroep opgericht met onder andere leden van de kerkfabriek, Vlaanderen en de stad Gent. Die moet zich buigen over het budget van de restauratiewerken dat fors oploopt.