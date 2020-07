Bestuurders op viaduct Gentbrugge houden zich doorgaans aan de snelheid en verliezen er weinig tijd, ziet TomTom Sabine Van Damme

26 juli 2020

10u46 0 Gent Er wordt stevig gewerkt op én onder het E17-viaduct in Gentbrugge, en dat zorgt voor een hoop files. Nochtans valt het tijdverlies daar voor de chauffeurs over het algemeen mee, zo blijkt uit data van TomTom. Bovendien houdt het overgrote deel van de chauffeurs zich aan de opgelegde snelheid van 50 kilometer per uur.

De werken aan het viaduct van Gentbrugge doen letterlijk en figuurlijk stof opwaaien. Het viaduct verkeerde in een zodanig slechte staat, dat een stevige renovatie niet meer kon wachten. Het gaat dan niet alleen om de betonstructuur onderaan de brug, waar geregeld brokstukken af vielen, maar ook om het wegdek op de brug zelf. Het regent dan ook klachten over de werken, omdat alle verkeer momenteel over één kant van de brug moet rijden. Omwonenden klagen over trillingen en scheuren in hun woningen. In de staart van de files die zich vormen, gebeurden bij het begin van de werken ook verschillende zware ongevallen met vrachtwagens.

50 kilometer per uur

En toch lopen chauffeurs er geen enorme vertragingen op. Dat blijkt uit data van TomTom, die via gps-signalen kan afleiden hoe het verkeer loopt, overal ter wereld. TomTom heeft het verkeer op het viaduct van Gentbrugge brug onder de loep gehouden, en de situatie in juni 2020 vergeleken met die van juni 2019, in beide richtingen, in de ochtend- en avondspits.

De gemiddelde tijd onderweg is wel toegenomen, maar is nog altijd aanvaardbaar goed tijdens de piekuren. Snelheden zijn afgenomen van gemiddeld ongeveer 70 tot 80 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur, zowel ’s morgens als ’s avonds, en dit in beide richtingen. Ook al wordt door de politie geregeld overdreven snelheid gemeten, de grafieken van TomTom tonen duidelijk aan dat de bestuurders zich over het algemeen wel degelijk aan de verplichte regel van de 50 kilometer per uur gemiddeld houden.

In 2020 doen de chauffeurs in de ochtendspits gemiddeld een minuut langer over het traject van het E17-viaduct in de richting van Antwerpen: 4 minuten en 25 seconden in plaats van 3 minuten en 26 seconden. Omgekeerd, richting Gent, duurt dat ruim 2 minuten langer (van 3,19 minuten naar 5,30 minuten). ’s Avonds zijn de cijfers gelijkaardig. De werken op het E17-viaduct duren nog tot november, volgend jaar wordt de andere richting aangepakt.