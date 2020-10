‘Beleidsnota lucht’ – met daarin uitbreiding van de LEZ – met lange tanden goedgekeurd door college en op weg naar gemeenteraad

Gent

Op de commissie milieu volgende dinsdag staat ergens in een onooglijk hoekje de beleidsnota ‘lucht en geluid’ geprogrammeerd. Maar in die beleidsnota gaat het over de uitbreiding van de LEZ, hét struikelblok van dit stadsbestuur. Op het college vorige vrijdag is daar heel stevig over gediscussieerd, maar Groen haalde zijn slag thuis. De uitbreiding van de LEZ komt steeds dichterbij. Hoe groot die moet worden, hangt af van de resultaten van een studie van 100.000 euro , en die worden eind april verwacht.