‘Beheersbare evenementen’ mogen blijven doorgaan in Gent Sabine Van Damme

06 augustus 2020

19u13 0 Gent De stad Gent kiest er expliciet voor om ‘beheersbare evenementen’ te laten doorgaan de komende weken. De coronacijfers in Gent zijn relatief rustig en de stad wil dat absoluut zo houden. “Maar met duidelijke regels en veel burgerzin kunnen we toch nog cultuur en evenementen mogelijk maken”, zegt waarnemend burgemeester Filip Watteeuw.

Met 13 besmettingen per 100.000 inwoners zit Gent nog steeds onder de kritieke grens van 20. Dat wil zeggen dat onze stad er verrassend goed voorstaan qua coronabesmettingen, zeker in vergelijking met andere grote steden zoals Antwerpen, Mechelen en Brussel. De stad kiest er dus expliciet voor om de geldende maatregelen niet te verstrengen. Meer nog, Gent wil ook ‘beheersbare evenementen’ gewoon laten doorgaan, zoals minister Jambon ook gevraagd heeft in een brief aan alle burgemeesters. Alleen als het aantal bezoekers niet vooraf kan worden ingeschat, dan mag het evenement niet doorgaan. Dat geldt tot eind september.

“Evenementen en cultuur zijn belangrijk voor de leefkwaliteit in de stad”, vindt Watteeuw. “Veel steden en gemeenten gelasten alle evenementen en culturele activiteiten voor de komende maanden af. Wij in Gent doen dat niet. We gaan wel elk evenement apart beoordelen. Voldoet het aan de richtlijnen, dan mag het doorgaan. Anders niet. Er is een duidelijke sectorgids met draaiboeken en protocollen, zowel voor binnen- al buitenactiviteiten. Elke organisator weet waaraan hij zich moet houden. Zo moet elke gelegenheid afsluitbaar zijn wat publiek betreft, binnen mogen maximum 100 mensen binnen, buiten 200.”

Dat betekent dus dat evenementen waarbij het aantal bezoekers niet kan worden ingeschat en beperkt, al minstens tot eind september niet kunnen doorgaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld straat- en buurtfeesten en occasionele rommelmarkten. Dit was al zo tot eind augustus, en wordt nu dus verlengd. Met deze beslissing wil de Stad het risico op COVID-besmettingen beperken, evenementen toch laten doorgaan en organisatoren duidelijkheid geven voor de komende weken.